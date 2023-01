Doctores le dicen a madre inmigrante que tiene los días contados

Sergio Vega, su esposa Paula Durán y sus dos hijas de 9 y 4 años llegaron hace poco más de un año a Estados Unidos, pero lo que parecía ser el inicio del sueño americano se ha convertido en una terrible pesadilla para la familia en los últimos meses.

Paula, de 27 años de edad, tiene los días contados, según los doctores. Unos estudios hace dos meses le detectaron un cáncer incurable.

La familia que vive en la ciudad de Concord, al norte de California, emigró de su natal Colombia atravesando por la frontera de México, pero a pocos meses de haber llegado a Estados Unidos se enteraron que la joven madre estaban esperando a su tercer bebé.

Hace dos meses, cuando Paula tenía 34 semanas de embarazo comenzó a tener dolores de cabeza, mareo y vómito severo, contó Sergio en su cuenta de Instagram. Tras varias visitas al doctor y exámenes de rutina, el 28 de noviembre los médicoss del hospital John Muir, en la ciudad de Walnut Creek, le dijeron que Paula que tenía un tumor en el cerebro y otro en el estómago.

“A mi guerrera le diagnosticaron tumor trofoblástico, el cual se origina por el embarazo, nace desde los ovarios, sube por la placenta hasta llegar al cerebro”, explicó su esposo.

En ese momento fue inducida a un parto prematuro mediante cesárea para salvar al bebé.

El 29 de noviembre el bebé nació sano y salvo sin haber sido afectado por el tumor. Posteriormente, Paula se enfrentó a una cirugía de emergencia donde le iban a extirpar el cáncer, una masa de cuatro centímetros ubicada del lado izquierdo de su cerebro.

Sergio pensó que su esposa ya estaba fuera de peligro y unos días después de la operación le llevaron a su bebé para que lo conociera.

La familia creyó que solo sería cuestión de días para que Paula pudiera irse a casa y cuidar al miembro más joven de la familia y a sus otras dos hijas, mientras continuaba su recuperación

“Los médicos están muy optimistas y lo más importante es que [el tumor] es curable”, afirmó Sergio en su página de Instagram. En ese momento, a poco más de una semana del nacimiento de su hijo, el joven padre estaba todavía lleno de esperanza de un regreso a casa con toda la familia.

Para el 12 de diciembre, la pareja salió en una foto donde se ve a Paula caminando en el pasillo del hospital acompañada de las enfermeras y de Sergio. En ese momento su esposo seguía optimista.

No obstante, los días pasaron y la salud de Paula no mejoró. Desafortunadamente, este fin de semana pasado los doctores le dieron la devastadora noticia.

Petición en proceso

“Acabo de tener una reunión con todos los médicos. Me dieron una noticia que me partió el alma y me desgarró el corazón… Es la peor noticia que he recibido en mi vida”, contó Sergio en su plataforma digital.

“Me le dieron un mes de vida a mi esposa…“, escribió. “Médicamente en el hospital no le van a hacer nada más”.

El video fue grabado el sábado, donde también el esposo de Paula pide encarecidamente a las autoridades correspondientes que le ayuden a conseguir visas humanitarias para que los padres de Paula y los suyos puedan venir de su natal Colombia para acompañarlos en en estos momentos.

Continuó contando que se la iba a llevar a su esposa a su hogar con una enfermera que la cuidará las 24 horas al día, no tanto para curarla, pero para ayudarle a calmar el dolor de cabeza que no disminuye.

“Hace dos meses ella era una mujer elegante, una mujer maravillosa y con mucho ímpetu”, escribió Sergio. “Verla ahora, cómo cada día su cuerpo se consume, eso realmente ya no es calidad de vida”.

Agregó que estos días que le quedan de vida a su esposa, él va a intentar hacer todo lo posible para que cada día cuente como si fuera “un año”.

Expresó que Paula le acababa de decir que ya se quería ir a su casa, razón por la cual él le prometió hacer de sus días lo más agradable posible. Aclaró que intentó llevarse a Paula a Colombia, pero los doctores le dijeron que es imposible ya que la altura del avión pudiera ser fatal para su cerebro.

“No creo que me esté pasando esto a mí”, aseguró Sergio. “Por eso les digo que valoren a sus esposas, valoren a sus hijos, valoren a esos seres que tienen a su lado, que son realmente la riqueza”.

Al joven padre le preocupa mucho el futuro de sus hijos pequeños. De lo que sí está seguro es que una vez que termine el proceso de su esposa, él regresará a su natal Colombia con sus seres queridos.

Sergio tiene una cuenta de Zelle para quienes quieran ayudarle a costear sus gastos de abogado y los que vayan saliendo derivados de la enfermedad.

Para más información sobre cualquier apoyo que se quisiera brindar, llame al (925) 956-3613