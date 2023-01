El video de Kate Winslet reconfortando a una joven periodista se hace viral

Kate Winslet siempre se ha distinguido por ser muy amable con sus compañeros actores y el equipo técnico de los filmes en los que participa, pero ahora ha causado sensación por un video difundido en redes sociales que la muestra dando ánimos a una joven periodista a la que le fue asignada la misión de entrevistarla, durante la promoción de la cinta “Avatar: the way of water”.

En el clip (que ya se ha hecho viral) se escucha a la nerviosa chica decirle a la actriz británica que es su primera entrevista, por lo que ésta le comenta: “¿Es la primera vez que lo haces? OK, ¿Sabes qué? Cuando hagamos esta entrevista, será la entrevista más increíble que hayamos hecho. ¿Y sabes por qué? Porque hemos decidido que así será”

Kate Winslet boosting the confidence of a young journalist is the adorable content you need to see today 🥺💖 pic.twitter.com/sWYhZ0YRkt — Metro (@MetroUK) January 9, 2023

La protagonista de películas como “Hamlet” y “Sense and sensibility” continuó animando a la reportera y dijo: “Entonces, hemos decidido en este momento, tú y yo, que esta será una entrevista realmente fantástica. Y puedes preguntarme lo que quieras y no tienes que tener miedo, todo va a ser increíble. La tienes. ¡OK, hagámoslo!” En cuanto a “Avatar: the way of water”, ya se exhibe a nivel mundial, y es el segundo trabajo de Kate con el director James Cameron después de la aclamada cinta “Titanic” de 1997.

