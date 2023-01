Lizzo causa sensación al mostrarse como uno de los personajes de la cinta “Avatar: the way of water”

Lizzo es una de las muchas personas que han ido a ver la película “Avatar: the way of water”, y decidió publicar en su cuenta de TikTok un video que la muestra en la playa caracterizada a manera de cosplay como Tsireya, uno de los personajes de ese filme. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Sí, guardé este video, lo subí como privado y después hice un dueto conmigo misma”.

En respuesta al comentario de uno de sus fans que pedía un trailer de “Avatar 3”, la exitosa cantante compartió otro clip que la muestra en el mar y lo acompañó con el texto: “Díganle a James Cameron que estoy lista”.

Lizzo es una artista que siempre ha promovido el empoderamiento de las mujeres y la no discriminación en cuanto al físico; es por ello que hace algunos días publicó un video en el que un tanto molesta dijo: “He visto comentarios que van desde, ‘Oh, Dios mío, me gustabas cuando eras tonta. ¿Por qué perdiste peso?’ ‘Me gustaba tu cuerpo antes.’ ‘Oh, Dios mío, eres tan grande. Necesitas perder peso pero por tu salud’ ¿Estamos bien? ¿Ves el engaño? ¿Te das cuenta de que los artistas no están aquí para encajar en tus estándares de belleza? Los artistas están aquí para hacer arte. Y este cuerpo es arte. Voy a hacer lo que quiera con este cuerpo. Desearía que los comentarios les costaran dinero a todos para que pudiéramos ver cuánto tiempo estamos perdiendo en lo incorrecto. ¿Podemos dejar esa m****a atrás, por favor?” @lizzo FOR THE PPL IN THE BACK🍑 ♬ original sound – lizzo

