“No podía doblar la mano”: portero de Xolos revela todos los problemas de su recuperación tras ser operado en México

Vivir una lesión es uno de los problemas más comunes que tiene un jugador de fútbol profesional, aunque en la mayoría de las veces la recuperación no tiene problema, en algunos otros casos esto no sucede así y terminan con más tiempo fuera de acción.

Este es el caso de Jonathan Orozco, portero de los Xolos de Tijuana, quien reveló todas las complicaciones que ha tenido a lo largo de su recuperación de la lesión en la mano que sufrió en el Apertura 2022. Dicha afección fue localizada en la muñeca y para corregirla tuvo una cirugía donde la fueron colocados unos clavos para corregir el problema.

“Me rompí el ligamento de la muñeca”, señaló el portero de Xolos en su cuenta de Tik Tok, mientras se ven algunas fotos. “La cirugía fue en octubre, solamente se estaba tratando el tema de los ligamentos, iba la inflamación normal, estábamos en tiempo, en fechas, en formas, todo bien, pero se empezó a complicar la situación“, agregó el guardameta.

“Fue una infección muy fuerte, algo complicado, con mucho dolor. Fue en diciembre mi cirugía, tuvieron que entrar a reparar todo, a limpiar toda la humedad que se me había acumulado”, continuó el guardameta de 36 años en la red social. Además, aseguró que “no podía doblar las manos, no podía hacer ciertos movimientos, no sentía los dedos”.

Sin embargo, el mismo portero explicó como vio la luz al final de túnel, pues el exmeta de Rayados de Monterrey también comentó como tras una larga recuperación muy dolorosa, ya regresó a hacer entrenamiento en cancha, “gracias a Dios ya vamos saliendo, pero sí nos las vimos muy negras”, dijo el meta.

¿Quién está supliendo a Orozco en la portería de Xolos?

Por lo momentos, debido a la lesión, el conjunto de Tijuana está usando los servicios de José Antonio Rodríguez, exarquero de Chivas, quien en los papeles defenderá los tres postes del equipo a lo largo del Clausura 2023 de la Liga MX.

Por su parte, Orozco no ha perdido el tiempo, y mediante la red social Twitter compartió a todos sus seguidores que está “a la mitad del camino del Programa de Formación en Dirección Técnica de la Federación Mexicana de Fútbol”.

💪🏻 Estoy a la mitad del camino del Programa de Formación en Dirección Técnica de la @FMF para ser el mejor en la cancha 🥅 ⚽️ #EducaciónSNC #FMFPorNuestroFútbol pic.twitter.com/gD8dvvkYwc— Jonathan Orozco (@jona_orozco) January 10, 2023

