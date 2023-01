Carlos Calderón fuera de ‘Despierta América’ y Univision

Carlos Calderón queda fuera de ‘Despierta América’ y Univision… Después de de casi 6 años en el show de las mañanas de Univision y 25 en la cadena -con sus entradas y salidas-, esta mañana el presentador mexicano fue informado que ya no formaría parte de la compañía.

Si no lo viste el miércoles entrando al estudio o en ‘Sin Rollos’, es porque esta mañana, al llegar al estudio, le fue informado que su contrato, el cual vencía a fin de este mes de enero, no sería renovado y que, por cambios dentro del show, ya no sería parte de ‘Despierta América’.

Pero no solo eso, tampoco de la cadena de la cuál ya ha sido despedido en otras oportunidades y ha vuelto a regresar como cuando participó de ‘El Lente Loco’, ‘El Gordo y la Flaca’, ‘Acceso Máximo’, o ‘Noche de Perros’, entre otros.

¿Por qué Carlos Calderón fue separado de ‘Despierta América’?

Aunque muchos podrían suponer que el escándalo en el que se vio envuelto el año pasado con Vanessa Lyon, la madre de su hijo, podría haber influido, nada tiene que ver con esta decisión, sino con un reajuste dentro de la cadena, y dentro del show, donde, de todos los presentadores, Calderón sería el menos comprometido a la hora de trabajar ya sea con sus compañeros, como con el programa mismo.

¿Alguien más saldrá en ‘Despierta América’?

No, solo Calderón sería separado del show, aunque podrían haber más cambios en otros de los programas de la cadena. En algún momento se habló que cada uno deberá despedir a uno de su equipo, pero por el momento solo el mexicano cayó en la mala suerte.

¿Sabía Calderón que quedaría fuera del show?

No, ni Carlos, ni sus compañeros estaban enterados que esto sucedería. Aunque Calderón tampoco habría recibido ninguna invitación a renovar su contrato, tampoco le habían dicho que terminaba hasta hoy que fue citado en recursos humanos para recibir la noticia.

Al igual que el resto del equipo, a quienes reunieron para comunicarles que ya Calderón no sería parte de la familia de ‘La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’.

Nosotros nos comunicamos con Univision para tener una reacción de parte de la cadena, quienes se limitaron a confirmarnos el final de la participación de Calderón en la compañía y que los motivos fue la no renovación de su contrato.

EL AÑO DIFÍCIL DE CARLOS CALDERÓN:

Recordemos que en el 2022, Calderón interpuso una demanda contra la actriz venezolana, Vanessa Lyon, madre de su hijo León, por violencia. La acusó de haber sido agresiva verbal y físicamente y, aunque luego se habría arrepentido y le habría pedido a la policía que no la arrestara, sí llamó al 911 y sí Lyon terminó fichada por la ley.

Luego vino la demanda por la tenencia de León, el pedio de ADN, no porque dudara que era su hijo, sino como parte del protocolo para pedir tener derechos sobre el niño, ya que Vanessa es madre soltera, la pareja nunca llegó a casarse, de hecho cuando quedó embarazada, ella aún estaba casada con el músico Marcus Nand.

Le siguió la acusación de Vanessa en redes en donde llorando contaba que la separaban de su hijo, que vivía en la casa de una amiga y que no tenía ni para comer. De hecho hasta se abrió una cuenta para juntar fondos y cubrir gastos hasta de los abogados. Y la exposición constante de que Calderón era un ‘narcisista’.

Sin embargo, 6 meses después nos los encontramos muy enamorados y felices en el concierto de Nodal en Miami, dejando en shock a todos los presentes. Fue en la mesa de ‘Acción de Gracias’ de ‘Despierta América’, donde Calderón por primera vez rompió el silencio y luego de asegurar que había sido el año más difícil de su vida, habían decidido regresa por pedido de su bebé, Leoncito de 1 año.

Y cuando todo parecía encaminarse en su vida personal, el 2023 lo recibe con este nuevo golpe, pero ahora en la parte laboral: quedarse sin trabajo.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Agresión, denuncias, brujería, juicios, separación: Los 10 escándalos del 2022 que no olvidaremos

-Carlos Calderón: “Un año que ha sido de los más difíciles de mi vida, me puso de rodillas”

-Carlos Calderón y Vanessa Lyon: Después del escándalo están nuevamente juntos