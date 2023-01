Futbolista con nacionalidad argentina y mexicana prefiere jugar para el Tri antes que en la Albiceleste

Luca Martínez Dupuy es un joven futbolista nacido en México y de padres argentinos, y a pesar de tener doble nacionalidad su sueño es representar al Tri al máximo nivel, actualmente se encuentra jugando para Rosario Central, club donde se ha formado y ha tenido un gran desempeño.

Nahuel Darío Martínez, es el padre de Luca, y se encontraba jugando en Real San Luis al momento del nacimiento de su hijo e incluso militó en otros clubes mexicanos antes de su regreso a la Argentina.

Desde su debut en el fútbol argentino con Rosario Central, Martínez Dupuy ya disputado un total de 47 encuentros con 7 goles anotados y par de asistencias. Su desempeño le valió ser tomado en cuenta para el Tri sub 21 en dónde ya suma par de goles en amistosos contra Rumania y Suecia.

“Estoy comprometido al 100% con México, porque a tantos kilómetros de distancia, fueron los primeros que se fijaron en mí y me dieron la oportunidad“, dijo Luca Martínez Dupuy en entrevista con Bolavip.

“Cada vez que me toca ir me alegra mucho y me compromete a dar todo, porque fue el país que me vio nacer. Ya he hablado con gente de allá y cada vez tengo más ganas de volver; estaremos esperando el llamado“, reiteró el delantero de Rosario Central.

Queda esperar si en el próximo proceso Lucas es considerado por la selección de mayores, sin duda su experiencia en el balompié argentino podría traerle un gran aporte a México que busca reestructurarse luego del fracaso del Mundial Qatar 2022.

