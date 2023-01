Galilea Montijo se sincera sobre cómo ha vivido la menopausia y cómo lo confundió con un embarazo

La conductora mexicana Galilea Montijo no deja de generar popularidad tras volver indiscutible en el show matutino “Hoy”, emisión en la que ha compartido grandes momentos de su vida como el anunció que estaba esperando a su primer hijo, entre otros.

Hace un par de años la conductora tapatía confesó que llegó a pensar que estaba esperando a su segundo hijo. Sin embargo, se trataba de un gran cambio no solo en su cuerpo sino en su vida adulta pues cabe mencionar que Galilea Montijo este 2023 celebrará sus 50 años de edad por lo que evidentemente los cambios en su cuerpo comenzaron desde hace algún tiempo.

Fue durante el programa de Televisa, “Netas Divinas”, emisión en la que Galilea Montijo también es conductora, habló sobre los cambios que sufre la mujer a través de los años y fue así como compartió con sus compañeras la anécdota de aquella vez en la que pensó que estaba embarazada.

De acuerdo con la propia Galilea, no le fue nada bien en esta etapa pues tuvo muchos síntomas que nunca había sentido, pues todo se le juntó ya que esto lo vivió justo cuando fue su primer contagio de COVID-19 y estaba también atravesando por el duelo de la muerte de Magda Rodríguez.

“Me fue muy mal ya sabes, el bochorno, era una cosa de ‘por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar’; yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora, me da Covid, le hablo a mi doctor y le preguntó qué se hace, qué debo de dejar de tomar”

GALILEA MONTIJO