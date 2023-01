Satélite abandonado de la NASA se estrella contra la Tierra

Después de casi 40 años dando vueltas alrededor de la Tierra, el satélite científico retirado ERBS (Earth Radiation Budget Satellite) de la NASA se precipitó inofensivamente a través de la atmósfera frente a la costa de Alaska, informó la NASA.

El Departamento de Defensa confirmó que el satélite –puesto en órbita en 1984 por la astronauta Sally Ride– reentró a última hora de la noche del domingo sobre el mar de Bering, a unos cientos de kilómetros de Alaska. La NASA dijo que no ha recibido informes de heridos o daños por la caída de escombros.

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.

The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4

— NASA Earth (@NASAEarth) January 6, 2023