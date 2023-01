Agenda de eventos: diversión en la ciudad

Música ecléctica

Por solo una noche, el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) tendrá en concierto a la banda de música internacional, Pink Martini. Con una docena de músicos y canciones en 25 idiomas, esta banda presenta un repertorio multilingüe en escenarios de seis continentes desde que se fundó hace casi 30 años en Portland, Oregon. Hoy jueves 7:30 pm. Boletos desde $37. Informes scfta.org.

Foto: Archivo

Vistazo a SeaWorld

El Inside Look regresa a SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) para dar a los asistentes un vistazo de lo que toma proveer cuidado animal de primera clase. A través de oportunidades educativas durante el evento de tres días, los asistentes conectarán con especialistas de cuidado animal y escucharán sus historias personales sobre el cuidado de las especies del parque. También habrá acceso a áreas del parque usualmente no abiertas al público, incluido el Centro de Rescate. Del sábado al lunes. Boletos desde $70. Informes seaworld.com.

Arte romántico

Casa Romantica Cultural Center and Gardens (415 Ave., Granada, San Clemente) celebra la era romántica con el tema Romantic Era Arts, una colección de eventos que incluye presentaciones de ballet, música, clases de danza y arte, filmes, literatura y actividades para toda la familia. Boletos desde $10. Termina en febrero. Informes casaromantica.org.

Foto: Cortesía

Día familiar

El Los Angeles County Museum of Art presenta en su galería satélite de la Charles White Elementary School (2401 Wilshire Blvd., Los Angeles) el Printmaking Taller: Activist Graphics, un taller de serigrafía en el que los participantes pueden explorar técnicas de impresión y luego crear sus propias creaciones. Se proveerán todos los materiales. Sábado 1 a 3:30 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes lacma.org.

Taller infantil

También en LACMA, pero en la sede del museo (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), en la galería Boone Children, tendrá lugar un taller de pintura con pinceles. Personal del museo presentará técnicas de pintura y otros tips. No se necesita experiencia previa y es para todas las edades. Sábado 11 am a 5 pm. Entrada gratis con reservación. Informes lacma.org.

Concierto de chelo

El virtuoso del chelo, Sheku Kanneh-Mason, se unirá a la Los Angeles Chamber Orchestra, que conduce Jaime Martín, para presentar el concierto de Haydn Concierto de chelo en D mayor. El recital tendrá lugar el sábado en el Royce Hall de la UCLA (340 Royce Dr., Los Angeles) 8 pm, y el domingo en el Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale) 7 pm. Boletos desde $32. Informes laco.org.

Foto: Cortesía

Hora VIP en el zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) llevará a cabo la L.A. Zoo Lights VIP Happy Hour solo para personas mayores de 21 años que incluye el ingreso al L.A. Zoo Lights y a una sala privada para celebrar el Año del Conejo. Se servirán bocadillos inspirados en la cocina asiática, cerveza, vino y cocteles. La comida y bebidas están incluidas en el boleto de entrada. Boletos $100. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Taller para las familias

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta los Drop-In Workshops, talleres que se enfocan en el arte de los efectos especiales del maquillaje inspirados en filmes clásicos de 1988 de la serie Family Matinees, que en este mes incluye Willow, Big Top Pee-Wee, The Land Before Time y Beetlejuice. En esta ocasión participa Tami Lane, quien ganó un premio de la Academia en 2005 por The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Sábado 12:30 a 2:30 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos para los filmes desde $5. Informes academymuseum.com.

Pista de hielo

Skating a Fine Line: Harry’s (Ice) House es un evento de patinaje para toda la familia y presentará una selección de canciones pop para todo tipo de audiencias. El público puede vestirse con atuendos pop y lucirlos por el resto de la noche. Hoy jueves 7 a 10 pm. Boletos $20. Informes downtownsm.com.