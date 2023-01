¿Podría ser la hija de Kim Jong-un su sucesora en Corea del Norte?

Kim Jong-un ha hecho dos recientes apariciones públicas acompañado de su hija Kim Ju Ae: el 19 de noviembre fueron fotografiados a la sombra de un misil en una plataforma de lanzamiento y dos semanas después recibiendo el saludo de un destacamento militar.

Esto ha llevado a que los servicios de inteligencia surcoreanos aseguren que Kim está demostrando que quiere mantener su linaje durante generaciones en el control del Estado. Kim Ju Ae es la segunda de los tres hijos del líder de Corea del Norte.

Las intenciones de Kim no están claras

Los analistas afirman que no se puede dar por sentado que Kim Ju Ae asumirá el cargo de su padre, pues eso exigiría un cambio de actitud inaudito en la sociedad norcoreana, dominada por los hombres, y casi con total seguridad provocaría la resistencia de los altos mandos militares y políticos.

Los medios de comunicación norcoreanos han mostrado imágenes de altos funcionarios saludando a Kim Ju Ae con textos efusivos que la describen como la hija “más querida” de Kim.

En una reunión a principios de enero, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que, al llevar a su hija a lugares públicos, Kim ya está sentando las bases de lo que sería la tercera sucesión hereditaria del poder en Pyongyang. El propio Kim relevó a su padre, Kim Jong Il, cuando éste murió repentinamente en diciembre de 2011.

Durante mucho tiempo, Kim Jong-un no parecía ser el elegido por su padre. Se esperaba que ese honor recayera en su hermanastro mayor, Kim Jong-nam. Pero este perdió la confianza de su padre cuando fue detenido en mayo del 2001 con un pasaporte falso de República Dominicana en el aeropuerto de Tokio, donde al parecer planeaba visitar Disneylandia.

¿Está enfermo Kim Jong-un?

Desde hace tiempo, se especula sobre que el líder comunista no gozaría de las mejores condiciones de salud. Las imágenes que se publican de él confirman su hábito de fumar y sugieren que Kim, de 39 años, lucha contra la gota y posiblemente contra la diabetes, como su padre.

Pero tal vez sea prematuro señalar a un posible sustituto. “Me cuesta creer que esta chica pueda tomar el relevo de su padre, principalmente porque es mujer”, afirma Toshimitsu Shigemura, profesor de la Universidad Waseda de Tokio y autor de varios libros sobre la dinastía Kim. “Corea del Norte sigue siendo una sociedad profundamente conservadora y confucianista, lo que significa que es imposible que Kim Ju Ae surja como sucesora de su padre”, dijo a DW.

El experto opina que Kim le pasará el control a su único hijo hombre cuando llegue el momento, porque “definitivamente querrá que la posición de líder permanezca en la familia, para seguir lo que en el Norte designan como la ‘línea de sangre Paektu'”.

Según la propaganda norcoreana, Kim Il Sung, fundador de la nación y abuelo de Kim Jong-un, tenía su base guerrillera en el monte Paektu, cuando luchaba contra los ocupantes japoneses de la península coreana, en la década de 1940. Otros relatos afirman que pasó la mayor parte del tiempo en un campo de desplazados en Rusia, hasta que terminó la guerra y fue instalado como gobernante títere del Norte por Moscú.

Distraer la atención

“Kim está intentando distraer la atención, presumir una familia feliz e incluso animar a la gente a expresar lo impresionados que se sienten de él como padre y como líder”, dice Shigemura. Y agrega que al demostrar que pretende que su familia siga gobernando, Kim puede estar intentando desalentar la disidencia, opina el experto.

Lim Eun-jung, profesor asociado de estudios internacionales en la Universidad Nacional Kongju de Corea del Sur, asegura que, dadas las edades de los hijos de Kim, es demasiado pronto para especular sobre quién podría asumir sus funciones.

Aunque reconoce que Kim no se ve demasiado sano, el profesor no no cree que ahora mismo se esté pensando en Kim Ju Ae como una sucesora, porque es demasiado joven.

“Creo que es más probable que estas apariciones juntos sean señales para el público norcoreano, creando una imagen de un futuro más brillante para las generaciones más jóvenes”, dice. “Puede que sea un poco teatral, pero podría decirse que parece más ‘avanzado’ que Kim esté con su hija en estos actos en lugar de con su hijo”.

