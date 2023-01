Autoridades de Florida siguen interceptando masivos arribos de inmigrantes por mar

Las autoridades de Florida continúan reportando el arribo masivo de inmigrantes indocumentados por vía marítima, con más de 5,200 personas que llegaron en 306 desembarcos desde el mes de agosto del año pasado hasta este viernes, según informó hoy la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

De acuerdo a la agencia estatal, desde el pasado 21 de agosto unos 8,400 indocumentados que fueron interceptados en el mar han sido repatriados, en lo que es un flujo que se ha recrudecido en las últimas semanas.

La FDEM agregó que un total de 40 embarcaciones han sido retiradas de los Cayos de Florida y del Parque Nacional Dry Tortugas, un grupo de siete islas situadas en pleno Golfo de México y que debió cerrar al público a causa de la llegada de más de 300 cubanos a finales de diciembre.

Crews are still rescuing folks from the vessel off Virginia Key. Our land partners are with people who left the vessel and took to the water to swim to shore.



Please stay clear of the area for safety of responding aircraft, vessels, and land crews.

La agencia estatal dijo que de forma adicional tienen identificadas 250 embarcaciones para ser retiradas en esa zona, en el extremo sur de Florida.

Este mismo viernes, la Patrulla Fronteriza de EEUU dio cuenta en Twitter de tres desembarcos en los Cayo de Florida ocurridos en las últimas 24 horas, con 50 cubanos a bordo que quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias federales para su eventual repatriación.

El incesante arribo por vía marítima de inmigrantes, en su mayoría cubanos y haitianos, y la interceptación de frágiles embarcaciones en las últimas semanas llevó al gobernador de este estado, el republicano Ron DeSantis, a enviar efectivos de la Guardia Nacional floridana para ayudar con las tareas de Inmigración.

“Hemos sido muy agresivos, realmente en todos los ámbitos, para mitigar el daño de las desastrosas políticas fronterizas de Biden”, afirmó el jueves el gobernador republicano, quien culpa de la crisis migratoria al actual presidente Joe Biden.

DeSantis añadió que fue la Guardia Costera de EE.UU. la que "solicitó la asistencia del estado", y precisó que continuará brindando ayuda de ser necesario. Agents – working closely with our partners responded to a migrant landing near Marathon Key. Agents encountered a total of 25 migrants, who were turned over for processing.

Estados Unidos repatrió este jueves a 177 cubanos detenidos en varias interdicciones en el mar, según el Séptimo Distrito de la Guardia Costera.



Para personas que residen en los EE.UU. buscando información sobre un familiar posiblemente interceptado por la Guardia Costera, comuníquese con la oficina de su congresista, representante del Senado.

Desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que comenzó el actual año fiscal, la Guardia Costera lleva interceptados 4,917 cubanos. En todo el periodo fiscal anterior, lo guardacostas detuvieron a 6,182 migrantes de esa nacionalidad.

