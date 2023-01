Cadenas para neumáticos en invierno: ¿son realmente necesarias?

Las cadenas para neumáticos son un accesorio para vehículos que se coloca en las ruedas para mejorar la tracción en condiciones de nieve y hielo. Están hechas de acero o de una aleación de acero diseñadas para encajar en las ranuras de los neumáticos de un coche.

Cuando se utilizan, las cadenas proporcionan una mayor superficie de contacto entre el neumático y la carretera, lo que permite mayor tracción y mejor capacidad de frenado en condiciones delicadas como de nieve y hielo.

Existen diferentes tipos de cadenas para neumáticos, incluyendo de acero, de caucho y de plástico. Las cadenas de acero son las más resistentes y duraderas, pero también son las más pesadas y difíciles de poner y quitar.

Las cadenas de caucho son más ligeras y fáciles de instalar, pero no son tan resistentes como las de acero, al igual que las de plástico. Sin embargo, es importante señalar que no todos los vehículos pueden usar cadenas para neumáticos en invierno, y en algunas áreas, el uso de cadenas para neumáticos está prohibido.

Por ello, resulta esencial seguir las instrucciones del fabricante al instalar y usar las cadenas para neumáticos, además de asegurarse de que se ajusten correctamente antes de conducir con ellas.

¿Son necesarias las cadenas para neumáticos durante el invierno?

No necesariamente. En algunas áreas, el uso de cadenas para neumáticos en invierno no es obligatorio, y en su lugar se recomienda el uso de llantas de invierno o neumáticos con clasificación M+S (mud and snow – barro y nieve).

Estos neumáticos están diseñados específicamente para mejorar la tracción en condiciones de nieve y hielo, además de que pueden proporcionar un rendimiento similar al de las cadenas.

Por otro lado, en áreas con nieve y hielo extremo, el uso de cadenas para neumáticos puede ser obligatorio. También pueden ser necesarias en carreteras de montaña o en zonas con condiciones climáticas extremas.

Finalmente, si se va a conducir en áreas con nieve y hielo, es importante estar familiarizado con las regulaciones locales para estar preparado para salir a la carretera con el equipo adecuado.

