Esto falta en México tras la captura de Ovidio Guzmán

MEXICO.- La captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dejó una estela de dudas, retos y cotilleos sobre el papel que ha jugado, el que desempeña y el que enfrentará el Estado mexicano frente a los cabecillas del crimen organizado. Cabos sueltos y hasta líos amorosos que van más allá del simple chisme: la trasgresión de la ley y la falta de aplicación de ésta.

LA ESPOSA, ¿COMPLICE?

En algunos medios de comunicación comenzaron a llamar a Adriana Meza, esposa de Ovidio, “La nueva reina del Cartel de Sinaloa”, aunque aún se desconoce el nivel de penetración que podría tener en la organización criminal más allá de las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le achaca la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esta dependencia de la Secretaría de Hacienda le ha bloqueado cuentas desde 2015 y desde entonces ella promueve recursos legales para descongelarlas.

Las autoridades ubican a esta mujer como presunta hija de Raúl Meza Ontiveros, “El M-6″, un lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada, que murió en 2007 durante un enfrentamiento. Por su historia familiar de eventos criminales y su participación en el entramado financiero se le compara con Emma Coronel, la última esposa de El Chapo.

Ocho años después de la muerte de su padre, Adriana Meza habría levantado sospechas de las autoridades por la falta de declaraciones fiscales de sus supuestas actividades agrícolas a las que dice dedicarse y por pagos en efectivo de viajes al extranjero.

Ella se ha defendido con uñas, dientes y abogados especializados en amparo, un recursos legal que en teoría permite a los ciudadanos defenderse de abusos de autoridades.

En noviembre pasado, los jueces resolvieron que la UIF no habría justificado la posible existencia de delitos de financiamiento al terrorismo. Los defensores argumentan que “congelar bienes no debe partir de simples inferencias, sino “de datos demostrados, válidos y eficaces”.

Para justificar la procedencia “lícita” de los recursos, los litigantes han presentado estados de cuenta, pólizas de cheques por pagos de toneladas de maíz, constancias de entrega de maíz blanco y constancias de pagos electrónicos de pagos por las cosechas.

La UIF agregó otras pruebas y en esas están.

LA EXTRADICION

El viernes 6 de enero, un juez federal congeló la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, al otorgar un amparo. Esto implica que EEUU tiene hasta 60 días para presentar una solicitud formal de extradición para que allá se le juzgue por distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana.

Recluido en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, El Ratón no tiene aún imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República a pesar de que los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijeron que existían investigaciones.

La Administración de Control de Drogas en Estados Unidos acusó a Ovidio Guzmán de haber mandado a matar a un “popular” cantante que no quiso cantar en su boda, un delito que debería investigar México, igual que el asesinato en 2017 del periodista Javier Valdés, cronista del narcotráfico en Sinaloa. “Los Chapitos” han sido señalados como los principales sospechosos.

LA POBLACION

“No hay alguien, ni un solo poblador en Jesús María que se refiera a Ovidio Guzmán de manera negativa”, destacó ante la prensa la tía de Ovidio conocida como Martha tras una manifestación de los habitantes del frente al Palacio Municipal que derivó en destrozos por el enojo de la captura. “No queremos aquí a los militares”, corearon.

Ovidio vivía en ese pueblo de 5,000 habitantes con un escorpión como mascota y un árbol que decoraba en las navidades con esferas de ratones, según se constató cuando su lujosa mansión quedó expuesta a todo el que quisiera fisgonear.

Se pudieron ver las cabeceras adornadas con orejas de Mickey Mouse de las camas de las hijas con sus nombres grabados: Adrianita y Griseli; las tinas de hidromasaje, los pisos lustrosos, los muebles y los restos de cajas y bolsas de la marca Prada, Chanel y Rolex, así como los rastros de balas de las Barret calibre 50.

“Lo están extrañando ya, porque dicen que sin él los trabajos no van a ser igual porque él les daba empleo”, agregó la tía. “¿Cuál ha sido el papel del gobierno?”

¿Y ARCHIVALDO?

Entre los 18 hijos que se le conocen a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el más poderoso es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de 41 años, primogénito de la primera esposa de su padre, Alejandrina Salazar, de acuerdo con los analistas que creen que con la captura de El Ratón, poco cambiará en el Cartel de Sinaloa.

“El jefe de la organización que lideran Los Chapitos es Archivaldo, medio hermano de Ovidio. Eso lo sabe el gobierno mexicano”, advirtió el periodista Ismael Bojorquez, actual directivo del semanario Río 12, fundado por el difunto Javier Valdez.

“Pero es a Ovidio Guzmán a quien el gobierno norteamericano achaca la producción de fentanilo que está matando a decenas de miles de adictos en los Estados Unidos y sobre él tenía que orientarse la persecución con fines de extradición. Y, además, era, desde hace tres años, el blanco más apetitoso en términos mediáticos”.

LA IMPUNIDAD

Ovidio Guzmán, por quien, desde 2021, EEUU ofrecía cinco millones de dólares por su captura, se paseaba por uno de los centros comerciales más concurridos de la Ciudad de México: Parque Delta, donde compraba chucherías y artículos de lujo y comía pasteles y malteadas custodiado por escoltas armados con pistolas 9 milímetros.

Lo reveló el analista de seguridad, Antonio Nieto, en una columna de opinión con fotos y datos presuntamente filtrados por marinos que lo vigilaban al igual que los sicarios de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa con los hijos de El Chapo.

No lo mataron para no “calentar la plaza”, según esta versión, pero los sicarios estaban al tanto de las actividades y pasatiempos: sabían que cada jueves lo encontrarían en The Cheescake Factory, como un ciudadano más, impune hasta antes de la visita de Joe Biden a México.

También podría interesarte:

Ovidio Guzmán tenía en su casa una mascota que podría ser clave durante juicio en Estados Unidos

Ovidio Guzmán siempre pasaba Navidad y Año Nuevo en la casa donde fue detenido