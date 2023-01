¿Genaro García Luna podría para llegar a un acuerdo con fiscales para evitar juicio?

El juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, comenzará oficialmente el 17 de enero, pero aún con el proceso avanzado, el exfuncionario puede lograr un acuerdo con fiscales de Nueva York, aunque tendría que entregar información y pruebas sobre otros casos relevantes.

La principal acusación en su contra es similar a la enfrentada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, que es liderar un grupo criminal durante un largo periodo, es decir, una especie de mini-cártel desde el Gobierno federal.

La pregunta es una constante: ¿García Luna podría señalar directamente al expresidente Felipe Calderón? La respuesta es incierta, porque de eso dependerá el tipo de pruebas que tuviera al respecto en medio de las teorías sobre si el expresidente mexicano sabía o no sobre los negocios de su zar contra el narcotráfico con el Cártel de Sinaloa.

Eso no significa que García Luna no tenga información esencial que puede ayudar a las autoridades estadounidenses a la persecución de otros personajes, ya sea ex o actuales funcionarios del gobierno mexicano y la ubicación de otros líderes de organizaciones criminales.

El llamado “Superpolicía” habría acumulado esa información durante casi 20 años, tomando en consideración que los fiscales acusan a García Luna de liderar un grupo criminal de 2001 a 2018, eso incluye también el gobierno de Vicente Fox.

No es poco común que acusados decidan de último momento lograr un acuerdo con los fiscales, pero en este caso tal parece que García Luna y su defensa, liderada por el abogado César de Castro, está esperando tener la película más completa sobre qué tipo de pruebas tiene el Distrito Este con sede en Nueva York contra su cliente.

Sin bien los fiscales han estado obligados a entregar miles de documentos, audios y videos, así como la lista de más de 20 testigos y posibles cooperantes, hay nombres e información que se mantienen ocultos, debido al temor de que García Luna –con amplios contactos en México—intente amedrentar a algunos personajes.

En la apertura del caso, los fiscales deberán explicar el tipo de pruebas que tienen y detallar un poco sobre los testigos y expertos que permitirán crear el “triángulo perfecto” sobre el caso, es decir: testigos, pruebas y expertos.

Debido a las restricciones, la defensa tiene una idea general de las pruebas, por ello ha presionado para que también se limiten ciertos elementos, como la riqueza de García Luna, además de pedir al juez Brian Cogan que permita abrir la puerta sobre la relación del exfuncionario mexicano con gente de la DEA y otras agencias estadounidenses, algo que los fiscales han rechazado, porque afirman que aquellas no están en juicio, aunque las operaciones de García Luna no hubieran sido efectivas sin el “pase libre” de sus contrapartes de EE.UU.

Insisto: las acusaciones a García Luna le podrían dar una sentencia máxima de cadena perpetua, por lo que una negociación con fiscales requiere la entrega extensa de información y el testimonio de casos de alto nivel.

Incluso terminado el juicio, el exfuncionario mexicano podría buscar un acuerdo para la reducción de la sentencia, pero sin duda el mejor momento es antes de ser hallado culpable por un jurado, tal como lo hizo Emma Coronel, esposa “El Chapo” Guzmán.

El autor ha cubierto varios procesos judiciales, incluido el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán sobre el cual escribió el libro “El Chapo: más allá de la duda razonable”.