Lauren Sánchez celebra a Jeff Bezos con emotivo mensaje

Jeff Bezos está a un año de llegar a la sexta década de vida, Lauren Sánchez su pareja latina lo festejó a lo grande. Para ella, el fundador de Amazon es “el hombre de sus sueños”, así lo expresó en su perfil de Insragram.

En el contexto del festejo de los 59 años del empresario tecnológico, la presentadora de televisión escribió un emotivo mensaje por su aniversario, donde le reiteró lo importante que es para su vida, por ello, Sanchez no dudó en reiterar su amor luego de cuatro años de relación.

“Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños, que ilumina mi mundo con su risa y buen corazón. Me has demostrado que no hay gran amor por el que no se lucha valientemente. Gracias por estar siempre a mi lado y por ser el compañero más amoroso y solidario”, dijo.

Lauren añadió: “Estoy muy agradecida por los recuerdos que hemos hecho y las aventuras que están por venir. Por muchos cumpleaños más, llenos de amor y risas. Te amo con todo mi corazón”.

Desde que son pareja, quien fuera presentadora de noticias de la cadena FOX y el también dueño de ‘The Washington Post’ han procurado celebrar sus cumpleaños de forma espectacular con viajes románticos, los cuales, por lo general, son a alguna playa.

Este año no fue la excepción, ya que en la imagen compartida se ve que están en un lugar paradicíaco, el cual no fue revelado. El empresario respondió el mensaje prácticamente de inmediato, con un corto, pero tierno mensaje que reafirma su vínculo emocional: “Te amo bebé”.

A pesar de las muestras de afecto, las cuales son reiteradas en los perfiles de redes sociales de ambos, Jeff Bezos y Lauren Sánchez han sido severamente criticados por la prensa y un amplio sector de quienes los siguen, ya que se ha dicho que su romance fue producto de la infidelidad en sus respectivos matrimonios.

En enero de 2019 se dio a conocer que Bezos y la filántropa Mackenzie Scott daban por terminado su matrimonio tras 26 años de casados. Al poco tiempo, el mismo empresario anunció que tenía una nueva pareja, dando a conocer el nombre de Lauren Sánchez, este anuncio reforzó la idea de que la ruptura con Scott fue por una aventura.

