FIFA 23 “castigó” a Cristiano Ronaldo por haberse ido a Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo fue seducido por el fútbol de Arabia Saudita y unos cuantos millones. Los reportes señalan que CR7 fichó por el Al Nassr por más de $200 millones de dólares al año. El beneficio económico del portugués es gigantesco, pero en el popular videojuego de FIFA 23 fue “castigado”.

La salida de CR7 del Manchester United fue bastante sorpresiva, pero más sorpresivo aún fue su destino en el fútbol árabe. El atacante portugués ha sido cuestionado por algunos medios al haber tomado la decisión de abandonar su carrera en el Viejo Continente. La empresa EA Sports tampoco le habría gustado este movimiento de Cristiano Ronaldo y lo expresaron con sus estadísticas.

El “Bicho” fue por muchos años uno de los mejores jugadores del videojuego. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron valorados por muchos años con una media por encima de 90. Pero con 37 años de edad y su salida de la élite del fútbol, CR7 bajó su valoración.

El descenso en las estadísticas de Cristiano Ronaldo

La media general en la estadística del “Bicho” ahora pasa a ser de 88. La prestigiosa franquicia decidió reducirle puntos a CR7 en los siguientes renglones: regate (3 puntos), aceleración (2 puntos), capacidad de reacción (3 puntos), finalización (1 punto) y resistencia (4 puntos).

Desde el FIFA 11, Cristiano Ronaldo no tiene una media general menor a 90. Aunque esto puede ser un dato menor para algunos, los amantes de los videojuegos son espectadores principales del descenso en el estado físico y la valoración de la ex leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. FIFA 23 🎮



A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr rendeu uma atualização de sua classificação geral para 88, seu menor número desde o FIFA 07



O jogador tinha então 22 anos de idade e 87 pontos, após três temporadas no Manchester United pic.twitter.com/w7AZ2hv42M— ge (@geglobo) January 3, 2023

