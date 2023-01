Maribel Guardia es criticada por abusar del Photoshop para aumentar sus curvas: “Se ve horrible”

Maribel Guardia recibió algunas críticas por permitir que distorsionen su curvilínea silueta con Photoshop, pues de acuerdo con los usuarios de redes sociales no necesita este tipo de ayuda para lucir una figura perfecta.

A sus 63 años Maribel Guardia es considerada una de las famosas con mejor cuerpo, por lo que ya es normal verla lucir de forma espectacular con prácticamente todo tipo de prendas, desde elegantes vestidos con transparencias, diminutos bikinis que resaltas sus curvas, seductoras pijamas, conjuntos deportivos o simplemente con jeans, como sea siempre logra deslumbrar con su belleza y carismática personalidad.

Sin embargo, recientemente fue blanco de las críticas por una serie de fotografías en las que, según los usuarios de redes sociales, la hicieron quedar mal abusando de la tecnología para que luciera con unas curvas mucho más pronunciadas de lo normal.

Y es que, la estrella de la obra de teatro ‘Lagunilla Mi Barrio’ se unió recientemente a la campaña publicitaria de una marca de ropa diseñada especialmente para modelar la figura, la cual dejó a la vista la curvilínea silueta que constantemente le genera halagos, pues apareció posando de espaldas a la cámara mientras viste un pantalón azul y body de tirantes color rojo que resaltó su silueta y terminó llamando aún más la atención.

Pese a que en repetidas ocasiones recibe una lluvia de halagos por lucir radiante a sus 63 años, en esta ocasión Maribel Guardia fue criticada por lucir una figura distorsionada y completamente fuera de la realidad.

De acuerdo con los comentarios que dejaron algunos usuarios de esta red social, la bella artista costarricense luce con unas curvas exageradas que no corresponden a la realidad.

“Maribel Guardia no necesita Photoshop no inventen! No dudo que el producto sea bueno pero bájenle a la edición de sus fotos!”, “Esto le resta credibilidad a su producto”, “Bájenle al Photoshop tantito”, “Claro que no, ¿por qué mentir? Maribel no está así“, “Así no es el cuerpo de Maribel Guardia”, “Se pasan con tanto retoque ahora resulta que Maribel guardia tiene más grande la rodilla que la cintura. No exageren eso se ve horrible”, escribieron algunos seguidores de Instagram.

