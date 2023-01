“Es un chico que nos emociona”: Xavi Hernández y los elogios a Gavi tras la Supercopa de España

Xavi Hernández logró su primer titulo como técnico del FC Barcelona, es por ello que la victoria 3-1 del conjunto culé ante el Real Madrid significó mucho para la afición blaugrana. Sin embargo, el técnico fue más allá y ponderó a Gavi, elegido mejor jugador del partido tras anotar un gol y entregar dos asistencias.

“Gavi es un chico que nos emociona a todos cuando lo ves competir así. Tiene un carácter que imprime y contagia al resto. El liderazgo es innato, le sale de dentro. Es espectacular lo que hace con 18 años. Que no frene, no tiene techo este chico”, dijo el histórico exjugador español..

Gavi, futbolista del Barcelona, fue nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de España que ganó su equipo frente al Real Madrid. El futbolista de 18 años actuó como extremo izquierdo, un cambio táctico de Xavi Hernández que le salió a la perfección.

Xavi Hernández explica que le importa como ganaron la Supercopa de España

De forma conjunta, en la misma rueda de prensa, el entrenador español también habló sobre la victoria del equipo blaugrana, en donde enfatizó que le importa cómo ganaron.

“Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar”, dijo en rueda de prensa.

