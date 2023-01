Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 16 al 22 de enero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo. Esto será hasta la entrada del nuevo año que dará inicio el día 22 de enero del 2023 con el año del Conejo de Agua.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 16 al 22 de enero del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

El entusiasmo con el que inicias esta semana es maravilloso para iniciar esos sueños que tienes en pausa. Todo lo que tiene que ver con el trabajo esta despejado, ningún obstáculo, ninguna envidia, ningún malentendido, es una semana ideal para conversaciones con jefes, para echar a andar planes de crecimiento profesional. Esta jornada el dinero fluye de manera constante y se remedian por fin deudas que no habías podido sustentar por la poca fluides económica. En el amor necesitas poner atención, regresar a los detalles, escuchar las necesidades de tu pareja y recomenzar la conexión pasada. Cuida la salud de tus piernas, pueden estar muy debilitadas de anteriores esfuerzos físicos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Cuidado lo que piensas porque se puede volver realidad. Es una semana para desear de manera amorosa y ecuánime, es una semana en donde cada idea se va a materializar, tu energía es intensa y fuerte, por esa razón tienes que cuidar de que cada pensamiento que emerja en tu mente, que todo sea positivo y detallado para que nada se salga de control. En el trabajo todo marcha de maravilla, por fin todo tiende al equilibrio, los malentendidos se quedan atrás y los caminos se despejan para poder seguir un sendero de crecimiento profesional. Debes tener cuidado con la economía, no despilfarrar el dinero, esta jornada es mejor invertir para que crezca de manera rápida y sencilla. La familia puede necesitar de tu recomendación en una disputa interna por algo material, has uso de tu neutralidad, aunque alguien por ahí no quede conforme con tu consejo. Alerta en todo lo que tenga que ver con viajes en tierra, cuidado con descomposturas de vehículos.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Eres muy fuerte y valiente, pero tu temperamento te puede ganar y meterte en líos, cuida de tus palabras y actitudes con las personas a tu alrededor, piensa antes de decir palabra o puedes despertar una energía de enojo difícil de apagar. Es tiempo de resolver asuntos de trabajo, no puedes seguir esperando que alguien más lo haga por ti, solo y solamente tu con tu experiencia pueden salir de cualquier bache laboral y sacar el trabajo adelante. Es una semana para no hacer más grande una discusión de pareja, es momento de callar y escuchar, necesitas ser humilde y aceptar que no siempre tienes la razón, solamente así podrás tener una reconciliación sana y profunda con tu pareja. Esta semana es ideal para reconectar con tu alma, con tu espíritu, recobrar la fe en todo y en todos, ponerte en los zapatos de los demás te puede ayudar a entender mucho de lo que pasa a tu alrededor. Cuida la salud de tus emociones, porque la salud de tu cuerpo físico estos días es muy buena.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Encender la pasión por lo que haces es tu acción para seguir esta semana, tienes que dejar la apatía, la desidia y la hosquedad atrás, solamente así lograras fluir de manera tranquila en cualquier ámbito. Lograr hacer lo que te gusta es tu trabajo para esta jornada, abrirte paso a encontrar tu verdadera vocación es necesidad apremiante, pero si ya sabes que es lo que quieres hacer no pierdas más el tiempo y toca las puertas que tengas que tocar para iniciar un camino de crecimiento tanto laboral como personal. Esta semana toma en cuenta que la economía no camina como quisieras, administra lo que tengas para que pueda rendirte de manera adecuada toda la semana y no pases ninguna apuración en lo que tenga que ver con el dinero. Pueden presentarse algunos dolores musculares, es tiempo de poner atención a la tensión en la que has vivido últimamente, jornada para relajarte y para la reflexión profunda.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

La estabilidad financiera, profesional, amorosa, familiar sigue de tu lado. Es una semana para no perder el camino, mucho te costó encontrar el sendero adecuado como para que las tentaciones de la vida te hagan cambiar el curso, cuidado ahí, porque lo que has alcanzado y trabajado para estar en donde estas lo puedes perder por una mala decisión. Esta semana el trabajo fluye de manera adecuada, tus jefes estarán felices por lo que haces y seguramente abra felicitaciones y agradecimiento tanto de palabra como en recompensas materiales. Esta semana es ideal para formalizar con la pareja, para hacer crecer la familia. Los viajes y mudanzas están a la orden del día, no dudes si lo que quieres es un cambio de aires. Tu salud física es ideal, los problemas que te estuvieron aquejando se esfuman y por fin recobras la calma mental y emocional con todo lo que se refiere a la salud.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuidado, si buscas encuentras y realmente estas preparado, preparada, ¿para lo que puedas encontrar? Si no es así, es mejor no seguir hurgando en ningún lado, porque puedes meterte en grandes problemas y poner tu equilibrio emocional en problemas. Es una semana para tomar decisiones importantes, hacer caso a la voz interna y dejarte guiar por ella, no es necesario que busques, es necesario que creas en lo que te dice la intuición y en los focos rojos que se te presentan todo el tiempo. Cuida de tu trabajo, lo has descuidado mucho por estar preocupado, preocupada, por asuntos personales, un descuido más no te lo perdonaran. En la economía no hay grandes movimientos, si esperas que llegue un dinero extra esta semana no será, así que cuida de lo que ahora tienes.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tienes que salir de la conformidad, dejar los miedos de lado y buscar un nuevo camino. Todo lo que sientes es porque ya no estar feliz en donde estas, necesitas moverte y buscar en donde realmente esta tu felicidad, no importa el ámbito del que se trate, trabajo, hogar, pareja etc. el conformismo enferma y frustra. Es una semana para recuperar el optimismo y hacer un trabajo con el. La jornada es maravillo para introspección y reflexión, pero también para pedir ayuda si es que necesitas un empujón o un consejo sincero, sabes bien que tienes amigos con los que puedes contar.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Reconocer el esfuerzo, la capacidad y la experiencia de las personas a tu alrededor es necesario, has que te empiecen a mirar con otros ojos, que miren ese lado humilde que tienes. Estarás muy inquieto, inquieta, con asuntos legales que no has podido solucionar, pero esta semana se hace la luz y por fin sales de estos problemas que llevabas semanas queriendo poner en orden. Una semana para hacer inversiones, comenzar un ahorro o hacer compras de cosas grandes. En el amor cada malentendido se soluciona, se abren nuevos caminos a cambios profundos que hacen que la relación sea aún más estable, la comunicación siempre será la solución.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Te tocará esperar a que las aguas se calmen, no quieras nadar en medio de la turbulencia, no lograrás llegar a ningún lado, lo único que ocasionarás es cansarte más, agobiarte más. Esta semana tendrás que hacer uso de toda la paciencia con la que cuentes, respirar profundo, no permitas que nadie, ni nada te saque de tu centro, las cosas no avanzarán tan rápido como pretendes, por más que empujes, no avanzará nada, pero recuerda que todo siempre pasa por un bien mayor, y este tiempo puede servirte para hacer reajustes en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el hogar, esos reajustes tienen que venir del corazón, conectarlos con la mente, tienes hechas un caos las emociones, los pensamientos, y si no haces depuración, reestructura las situaciones no avanzarán. Esta semana cuida de tu economía, no mal gastes el dinero, administra lo que tienes porque también lo económico es lento, tardarán en llegar pagos, tardarán en darte respuesta a inversiones, créditos etc. En la salud más vale prevenir que lamentar, así que no pospongas más ese chequeo médico que sabes tienes que hacerte desde hace tiempo.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Iniciaciones, desde una espiritual, hasta una laboral, todas grandes posibilidades de un desarrollo acelerado, tendrás mucho que hacer y mucho por decidir. Muchas puertas enfrente de ti, solo no quieras abrirlas todas al mismo tiempo, ve despacio, ve de una por una, tendrás que escoger de todas esas nuevas oportunidades, se sinceró, sincera contigo, solo así sabrás para cuales estas preparado y cuales hay que dejar ir porque aún no es el momento. La transformación está ahí, no tengas temor y ríndete al cambio, sabes muy en el interior que ya es el tiempo. Son días para poner en orden bienes materiales, no dejar todo en espera, esto te hará sentir una gran tranquilidad, el orden y las decisiones que tomes con respecto a tus propiedades pueden ahorrarte y ahorrarle a los que quieres grandes líos. Cuida de tu cadera, no permitas que ninguna lesión se vuelva a presentar o puede ser más complicado llegar a solucionarlo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Semana para poner en marcha un plan de sanación emocional y espiritual. Llegó el momento de hacer algo con tu corazón, no puedes seguir viviendo con rencores y odios pues solo generaras frustración y enfermedad física. En todo lo que tenga que ver con lo profesional es una jornada ideal para crecer rápidamente, los jefes te voltean a ver y valoran tu trabajo. Son días para reencuentros con familia y amigos, son días para reconectar con la alegría y la felicidad, volver a sentir que la existencia vale la pena. Jornada para perdonar, para ofrecer disculpas sinceras.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Puedes estar en un conflicto amoroso, este conflicto lo tienes claro, ya se estaba tardando en salir a la luz, puedes remediarlo aún, puedes tener esa platica sincera que debiste tener hace mucho tiempo y por miedo a escuchar lo que iban a decir preferiste esquivarlo, pero ya no puedes librarte de esto por más tiempo, así que toma toda la valentía y congruencia de la que dispongas y enfrenta ya, cuando pase este momento tan incomodo podrás sentirte tranquilo, tranquila a pesar del desenlace. No descuides tu trabajo, ahí, el avance sigue dándote grandes satisfacciones, las nuevas propuestas que hagas serán bien recibidas, aunque no puestas en marcha inmediatamente. Prioriza la salud física y emocional de tu corazón, mantenlo vigilado para que siga latiendo correctamente.