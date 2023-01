A ritmo de merengue Chiquis Rivera se luce en leggings negros mientras hace limpieza en su casa

Chiquis Rivera no dudó en mostrar a sus fans la energía que tiene al comenzar el día, y es por ello que publicó en TikTok un video -que supera ya los dos millones de reproducciones- en el que aparece realizando labores de limpieza en su hogar mientras baila al ritmo de merengue, y con el mensaje “Sin música yo no limpio 🧹 🧼 🎶 Domingo de limpieza 😜”. Ella usó unos ceñidos leggings negros con los que presumió al máximo su tonificada figura, un detalle que no pasó desapercibido para sus fans.

En otro clip de esa red social la cantante presumió su retaguardia poco después de hacer ejercicio, y lo complementó todo con un mensaje positivo: “La celulitis es en algunas mujeres m****a. No la dejes que te haga sentir menos de lo que eres”.

Luego de que en 2022 obtuviera mucho éxito con su gira para promocionar el álbum Abeja reina Chiquis se dispone a seguir presentando su show este año, y aprovechó su cuenta de Instagram para promover su espectáculo. También paseó por una feria y escribió el mensaje: “2023…será mágico”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

