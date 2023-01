Cómo borrar los datos personales de una computadora

Antes de vender, donar o reciclar tu obsoleta computadora portátil o de escritorio, protege tu privacidad siguiendo estos importantes pasos

By Nicholas De Leon

¿Tienes por ahí una vieja computadora portátil o de escritorio? Si la vendes o la donas a alguien, puedes liberar espacio en tu casa, ganar algo de dinero y alargar la vida útil de tu computadora.

¿Pero cómo evitas que el siguiente propietario tenga acceso a todas las fotos, documentos financieros y otros datos privados que tenías almacenados en la computadora?

En lugar de extraer el disco duro (lo que podría hacerse, pero entonces el siguiente propietario tendría que instalar uno nuevo), la mejor solución es realizar lo que se conoce como un restablecimiento de fábrica, que técnicamente limpia el disco de datos personales.

¿Por qué no puedes simplemente borrar tu carpeta de Downloads (Descargas), cerrar la sesión de tus cuentas y dar el asunto por terminado?

“Es probable que olvides cosas como las contraseñas guardadas en los navegadores y los datos personales en la carpeta de deleted ítems (elementos eliminados)”, dice Matt Ham, propietario de la empresa de servicios Computer Repair Doctor. “O puedes pasar por alto borrar algunos archivos importantes por completo. Reinstalar el sistema antes de venderlo es una alternativa mucho más segura”.

Aunque un restablecimiento de fábrica suele ser suficiente, un hacker decidido podría, al menos en teoría, utilizar un software avanzado de recuperación de datos para recuperar tus antiguos archivos.

Si eso te preocupa mucho, quizá piensas vender el aparato a un desconocido en eBay, quítale el disco duro, dice Richard Fisco, que supervisa las pruebas de electrónica para Consumer Reports.

Al fin y al cabo, un hacker no puede entrar en un disco duro que no está ahí.

“El estándar de oro en seguridad de discos duros consiste en utilizar un clavo puntiagudo y unos cuantos golpes rápidos de martillo”, dice Fisco medio en broma. “Eso sí, asegúrate de llevar gafas de seguridad”.

Y antes de realizar un restablecimiento de fábrica (o, tal vez, de sacar el martillo y los clavos), asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes de la computadora en otra unidad o en la nube. Una vez hecho esto, y tras comprobar que la copia de seguridad de los datos es segura, realizar un restablecimiento de fábrica es sencillo, tanto si utilizas una Mac, una PC con Windows o una Chromebook.

Usuarios de Apple

Los pasos para restablecer el dispositivo varían ligeramente dependiendo de si tu Mac tiene un procesador de la serie M o un procesador Intel. Apple ha eliminado gradualmente los procesadores Intel desde 2020 a favor de sus propios chips M1 y M2 de fabricación propia.

Si no sabes cuál tienes, solo tienes que hacer clic en el menú Apple de la esquina superior izquierda de la pantalla de la computadora y luego en About (Acerca de).

Antes de iniciar el restablecimiento, asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los archivos importantes y cierra la sesión en iCloud. Puedes hacerlo en la sección Apple ID de System Preferences (Sistema de Preferencias) de la aplicación.

También deberías copiar tus keychains (llaveros) en un flash drive (unidad de memoria). Este paso no es obligatorio, pero transferir los nombres de las cuentas y las contraseñas a tu nueva máquina te ahorrará la molestia de tener que volver a introducir la contraseña del WiFi de la cafetería local o los datos de acceso a las tiendas en línea.

Para realizar un restablecimiento de fábrica en una Mac con un procesador Apple de la serie M, primero tendrás que apagarlo. A continuación, vuelve a encenderlo mientras mantienes apretado el botón de encendido. Finalmente, aparecerá una pantalla con un fondo negro y dos iconos: tu disco duro (llamado Macintosh HD) y Options (Opciones). Haz clic en Options.

En este punto, es posible que se te pida que introduzcas tu nombre de usuario y contraseña. Una vez hecho esto, haz clic en Disk Utility > Hard Drive (Utilidad del Disco > Disco Duro) (de nuevo, llamado Macintosh HD) en la barra lateral izquierda > Erase (Borrar). Se te pedirá un nuevo nombre (recomendamos Macintosh HD, solo por simplicidad) y Format (Formato) (que debería ser APFS).

Ahora haz clic en Erase Volume Group (Borrar grupo de volumen), introduce tu Apple ID cuando se te pida y luego haz clic en Erase Mac and Restart (Borrar Mac y Reiniciar). A continuación, sigue las instrucciones en la pantalla, que incluyen aspectos como tu idioma y contraseña de WiFi.

Los pasos son similares si tienes una Mac basada en Intel.

Mantén apretadas las teclas Command + R mientras arrancas la Mac e introduce tu contraseña cuando se te pida. Haz clic en Disk Utility (Utilidad del Disco) en la siguiente ventana y luego en Continue (Continuar). A continuación, haz clic en Macintosh HD en la barra lateral izquierda y en Erase (Borrar) en el toolbar (barra de herramientas). Selecciona el formato MacOS Extended (Journaled) y sal del Disk Utility (Utilidad del Disco) cuando finalice el proceso.

Para finalizar el restablecimiento, vuelve a la ventana de Utilities y selecciona Reinstall MacOS (Reinstalar MacOS) para reinstalar el sistema operativo original.

Tras la reinstalación, la Mac iniciará el proceso de configuración. Esto debería resultarte familiar si ya has configurado esta computadora antes. Si vas a vender tu computadora, puedes saltarte la configuración apretando las teclas Command + Q y dejar que el nuevo propietario complete el proceso.

Usuarios de Windows

Antes de iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica, haz una copia de seguridad de todos los archivos importantes. También es posible que desees asegurarte de que tienes a la mano los números de serie o los nombres de usuario y contraseñas de las aplicaciones para cuando vayas a instalarlos más tarde.

El proceso para reiniciar tu PC difiere ligeramente para cada versión del sistema operativo.

Para Windows 11, haz clic en Start (Inicio) > Settings (Configuración) > System (Sistema) > Recovery (Recuperación) > y luego haz clic en Reset this PC (Restablecer esta PC). A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para Windows 10, ve al Start Menu (Menú de inicio) y haz clic en Settings (Configuración). A continuación, navega hasta Update & Security (Actualización y Seguridad) y busca el Recovery menú (menú de Recuperación). A continuación, selecciona Reset this PC (Restablecer esta PC) y elige Get Started (Comenzar). Sigue las instrucciones para restablecer el equipo a su estado original.

Usuarios de Chromebook

Los usuarios de Chromebook lo tienen más fácil para borrar sus computadoras portátiles. A diferencia de los usuarios de Apple y Windows, ya tienen la mayoría de sus archivos almacenados en línea en Google Drive. Así que hay poco de lo que hacer copia de seguridad antes de comenzar el proceso.

En primer lugar, cierra la sesión en tu Chromebook. A continuación, mantén apretadas las teclas Ctrl + Alt + Shift + R y selecciona Restart (Reiniciar). En la ventana que aparece selecciona Powerwash y luego continuar.

Esto provocará un reinicio, que eliminará toda tu información personal.

Si estás listo para vender o donar la computadora, no vuelvas a iniciar sesión, la siguiente persona que inicie sesión se convertirá en el usuario principal del Chromebook.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.