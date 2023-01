Famosa influencer ventiló supuesta infidelidad de un jugador de la selección mexicana “casado y con hijos” (Video)

Conocida por sus 1.2 millones de seguidores en Instagram y 5.6 en TikTok, la creadora de contenido Amy Rey ventiló la supuesta infidelidad de un jugador de la selección mexicana “casado y con hijos”. A través de un ‘storytime’, la youtuber narró la historia de una fan extranjera que sostuvo un romance con una figura del Tri.

“Andaba con un jugador famoso de la selección mexicana, pero estaba casado y además tenía hijos”, así fue titulado el video publicado en TikTok y que alcanzó 3.5 millones de reproducciones con más de 117,000 likes.

‘Storytime’

El relato situó los hechos en el año 2013 cuando la protagonista de la historia viajó a México para atender unos asuntos familiares que la llevaron a buscar un trabajo que finalmente encontró en la parte de eventos sociales como ayudante de cocina. La mujer terminó trabajando en una posada que solía recibir a jugadores profesionales. Fue ahí donde conoció al futbolista de la selección azteca.

“Durante la cena yo estaba atendiendo a todos, pero había un jugador ‘Cucaracho’ que estaba muy coqueto conmigo y me veía todo el rato. Lo raro es que como tres veces me pedía plato, pero no se los comía, como que era solo un pretexto para que me acercara. Al final del evento se me acerca y me dice ‘mucho gusto. Ten tu propina, muchas gracias por atendernos’”, contó.

Tras esta primera toma de contacto, surgió el amor entre ambos e iniciaron una relación donde el jugador se comportó como todo un príncipe azul, aunque sí le explicó que convivía con la madre de sus hijos. “En realidad no somos nada, solo somos los papás de los niños, de hecho ella sabe que yo hago mi vida como yo quiera y puedo salir con quien yo quiera”, habría explicado el internacional con México.

Dos años después: embarazo no deseado

“Mi vida cambió completamente, él se hizo cargo de todos los gastos de mi abuelita, me rentó un departamento hermoso, me dijo que yo ya no iba a preocupar por nada. De la noche a la mañana mi vida había cambiado por completo, además yo estaba muy enamorada de él”, narró.

Durante el relato, la influencer reveló que la seguidora quedó embarazada de este jugador tras dos años de relación y fue ahí cuando se llevó la peor decepción, pues este le habría manifestado que se haría cargo del bebé, pero no podía separarse de su actual pareja. “Yo a ti te tengo cariño, pero a ella la amo”, le dijo.

“Nunca me faltó nada, el ‘cucaracho’ sí se hizo cargo de su hijo, incluso teníamos lujos pero yo no le pedía nada, solo lo justo, pero cuando mi hijo fue creciendo yo se lo prestaba, pero después me entero que el jugador andaba diciendo que nuestro hijo era su sobrino, a mí me destrozó el corazón, agarré a mi hijo y me regresé a mi país de origen”, confesó.

¿Cómo está la situación actualmente?

Rey finalizó la historia destacando que actualmente el jugador sigue tratando de establecer contacto con la madre de su hijo para seguir manteniendo una relación secreta.

“Ya pasó mucho tiempo de esto pero él me sigue buscando, me sigue rogando que me regrese a México para seguir viendo a su hijo y que tengamos una relación oculta, mi hijo ya está más grande y ya no lo quiere ver. Si estás viendo este video, quiero decirte que yo ya estoy rehaciendo mi vida y te voy a pedir que me dejes en paz, porque tú ya estás casado porque yo no voy a aceptar una relación oculta y menos que niegues a tu hijo ante todo el mundo”, finalizó.

¿Quién es el jugador?

Durante todo el relato, la influencer garantizó por completo las identidades de los involucrados y en ningún momento se reveló nombre alguno, motivo por el cual no se conoce de qué jugador se trata. No obstante, a través de los comentarios del video, algunos internautas se dieron a la tarea de, sin prueba alguna, señalar a figuras como el portero de Cruz Azul, Jesús Corona.

“Jesús Corona, siempre ha esta en CDMX, los otros nombres no, estaban en Europa u otros estados”; “Puede ser Jesús Corona. Por el año 2013 él ya tenía dos hijos y desde el 2009 juega en Cruz Azul, equipo de la Ciudad de México”; “Puede ser Héctor Herrera, Héctor Moreno, Jesús Corona, Salcido, Oribe o Guardado”, escribieron.

Te puede interesar:

·Wanda Nara se descuidó durante una transmisión en vivo y mostró por error una de sus voluptuosas ‘bobbies’

·Santiago Giménez autografió la playera a un niño del equipo contrario y lo dejó con la boca abierta (Video)

·Tigres UANL recibió la visita del actor de Hollywood, Rob Schneider

**