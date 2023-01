Circuncisión: hacerlo puede afectar el microbioma del pene, según estudio

La circuncisión puede ser un acto religioso, cultural y en algunos una decisión de salud. Pero respecto a la opinión médica, aún los expertos no se ponen de acuerdo sobre si la extracción del prepucio de una persona masculina tiene algún beneficio clínico real.

Un nuevo estudio que involucró a 11 niños en los Estados Unidos encontró evidencia de que quitar la piel que cubre la punta del pene puede cambiar la abundancia y composición de las comunidades bacterianas y fúngicas que viven allí de forma natural.

Descubrieron en otras investigaciones que algunas de las comunidades bacterianas que se redujeron después de la circuncisión se han relacionado con la inflamación y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Lo que podría implicar que la circuncisión puede reducir la susceptibilidad de una persona a las ITS al limitar la inflamación en los tejidos del pene y los objetivos virales en la piel.

De qué se trata esta nueva afección descubierta en el microbioma

El microbioma es un nuevo campo en la investigación científica y cada vez tenemos más datos sobre cómo estos microorganismos pueden afectar nuestra salud.

En el caso del microbioma del pene no está tan bien estudiado y hay datos limitados sobre la circuncisión.

En 2020, dos estudios encontraron evidencia de que los adultos circuncidados tienen un microbioma peneano diferente al de aquellos que no están circuncidados, y se demostró que esto protege un poco al primer grupo de propagar la vaginosis bacteriana o contraer el virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH / SIDA ).

En octubre de 2022, un estudio examinó nuevamente las estadísticas detrás de la circuncisión masculina y la prevalencia del VIH entre seis naciones africanas, pero no se encontró ningún vínculo.

En África, la circuncisión es extremadamente común y generalizada. Si bien los casos se deben en gran medida a razones culturales, también ha habido un impulso para introducir la práctica como una forma de detener la propagación del VIH.

El estudio reciente sobre 11 niños es el primero de su tipo en mostrar que los cambios en el microbioma pueden seguir a la circuncisión.

Por supuesto, podría ser cierto que quitar el prepucio cambia el microbioma del pene. Pero aún no está claro cómo esos cambios afectan la infección. Algunos cambios pueden ser buenos para la salud. Otros podrían dañarlo.

Otro estudio realizado en Diamarca, basado en la población que abarcó tres décadas, no encontró evidencia de que la circuncisión en la infancia o la niñez protegiera contra el VIH u otras ITS. De hecho, en este estudio en particular, la circuncisión en realidad se relacionó con tasas más altas de ITS en general, especialmente para las verrugas genitales y la sífilis.

