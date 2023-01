Clarissa Molina se luce en microbikini de hilos mientras pasea por la playa

Hacía tiempo que Clarissa Molina no publicaba en Instagram fotografías que la muestran en uno de sus lugares favoritos, que es la playa. Pero ahora sorprendió a todos sus fans al compartir un video en el que aparece posando muy sensual y luciendo su escultural figura en microbikini azul; el mensaje que escribió como complemento fue: “Siempre elegiría el mar! 🌊☀️🌴🥰📸: 🖖🏼”.

La bella conductora dominicana no olvida su faceta de modelo, y dio la bienvenida a 2023 con imágenes y un clip en los que aparece muy elegante, luciendo un vestido largo de color verde: “No me digan que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la luna. A seguir soñado en grande!✨💚”

Clarissa se lleva muy bien con el conductor Raúl de Molina, y a manera de broma hace unos días compartió unas fotos que la muestran en los estudios donde se graba el programa “El gordo y la flaca”, aparentando estar enfadada y seria: “Yo después que @rauldemolina me dijera que no le gustaba mi cabello. 🤗 wareberrrch! 😂 Rauli te quiero como quiera!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

También te puede interesar:

-Clarissa Molina luce su cuerpo en leggings negros mientras se ejercita usando una patineta

-Conoce la mansión que vendió el novio de Clarissa Molina, en medio de rumores de separación