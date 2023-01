Danna García sorprende con valiente mensaje contra el acoso: “La violencia de género y el bullying no pueden ser tolerados”

Danna García abrió su corazón como nunca antes y destapó las circunstancias adversas que le ha tocado atravesar en un emotivo discurso contra el acoso, la intimidación y la violencia de género. ¡Aquí te contamos los detalles!

La protagonista de melodramas como “Pasión de gavilanes” y “Por amar sin ley” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre lo vivido durante el 2022.

“El año pasado fue un año especialmente emocional para mí”, admitió la estrella de televisión en una publicación. “Terminó de manera hermosa, pero me tomó tiempo reconciliar lo que había vivido y hacer un análisis profundo de mi postura y sentimientos”, añadió.

El carrusel de imágenes que deja ver a Danna García posando muy sonriente frente al mar y enfundada en traje de baño contó una historia diferente sobre sus experiencias. “No me había sentido lista para hacerlo, no lo podía hablar… pero ya pasó esa etapa”, escribió para iniciar su relato.

“Solo quiero decirles que bajo NINGUNA circunstancia debemos soportar: el acoso, la intimidación, la violencia de género, el abuso de poder, el bullying, o la difamación. NO pueden ser tolerados”, aseveró de forma contundente.

Sin embargo, fue gracias a su valentía de alzar la voz y fungir como un ejemplo para otras personas lo que la ayudó a superar este trago amargo. “Pero camino con fe de que el alzar la voz y con la verdad siempre es lo que está bien y es correcto. Como mujer, como madre, si con mi denuncia está en mis manos salvar a alguien de estas prácticas, se que habrá valido la pena. Los amo”, puntualizó.

Si bien Danna García decidió no profundizar en el tema, los internautas no tardaron en sacar sus propias conclusiones y recordar el trago amargo que la propia famosa recordó en 2020, cuando tocaba puertas en Hollywood.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, contó en el programa ‘Sal y Pimienta’. “Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando”, detalló.

