El tenor Plácido Domingo es señalado nuevamente por acoso

El tenor español Plácido Domingo vuelve a ser objeto de polémica, ya que el programa de televisión “Salvados” presentó la entrevista con una mujer que dijo ser cantante de ópera y acusó al tenor de haberla acosado hace casi 20 años.

La entrevistada y supuesta víctima no quiso revelar su identidad e informó que durante una función, tras apagarse las luces Domingo (actualmente de 81 años) la besó en la boca; días después él le pidió que tomara su mano para meterla en uno de los bolsillos de su pantalón. Según la chica, no pudo reaccionar a esa acción del artista, debido a que se encontraba en público y tenía miedo de represalias.

“Fue en plena función. Hay un fin de acto, y en esos instantes en los que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad Plácido se acercó a mí y me besó en la boca. Fue un beso que ni vi venir, ni pude esquivar ni quería recibir…Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? ¿Quién te va a creer, para empezar? No lo puedes contar, él es Plácido Domingo y tú no eres nadie…Me gustaría que hubiera una figura en los teatros que vigilara, y a la que los cantantes pudieran pedir ayuda. Estas cosas pasan a veces a vista de todos…Él es intocable, no debería pero lo es, por eso yo estoy a oscuras…”

Por primera vez, una cantante española revela haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido en nuestro país. Hemos podido corroborar su versión con otras fuentes. Este es su testimonio. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/iOragucSbV — Salvados (@salvadostv) January 15, 2023

Fue hace varios meses cuando más de 20 mujeres acusaron a Domingo de presunto acoso sexual; el episodio de “Salvados” transmitido el pasado fin de semana fue dedicado al “caso Plácido Domingo”, presentando también una entrevista con la cantante estadounidense Patricia Wulf, quien comenzó con las denuncias en 2019 al mencionar el comportamiento del tenor, quien posteriormente pidió disculpas por si había ofendido a alguien.

