Lionel Scaloni confiesa su temor a los aviones: “Les tengo terror, la paso muy mal”

Lionel Scaloni confesó en una entrevista a El Partidazo de Cope, un programa de radio de España, que siente terror cada vez que se sube a un avión y que la pasa extremadamente mal. De esta forma el DT Campeón del Mundo con Argentina da a conocer otro detalle de su vida que pocos sabían y que se destapa luego de su triunfo en Qatar.

“Le tengo terror al avión, no miedo. La paso mal. Encima la pastilla para dormir no me hace bien, no me duerme arriba del avión. Me hace efecto contrario, así que voy todo cagado“, aseguró el entrenador argentino y que jugó en equipos como la Lazio, Mallorca y Deportivo La Coruña.

Pero el temor de Lionel Scaloni no es nuevo, es algo que confesó le ocurría desde su época como jugador. “Desde la época en la que jugaba para el Deportivo en La Coruña, que siempre hay mal tiempo. Siempre volaba en cabina en los vuelos chárter, pedía para volar en cabina porque me tranquilizaba más. Pero en los vuelos regulares no se puede“, contó el nacido en Pujato.

En esta entrevista Lionel Scaloni dejó muchas afirmaciones entre las que destaca a Messi por encima de Diego Armando Maradona como el mejor futbolista de la historia. Además aseguró que pensaba que luego del Mundial Qatar 2022 la vida iba a ser más sencilla, pero luego de su logro ha cambiado mucho, muy por encima de sus tiempos como futbolista.

Asimismo Lionel Scaloni destacó el hecho de que gente de otros países le ha confesado que han sufrido mucho por la final del Mundial y lo felicitan por el logro. Sobre su renovación afirmó que debe viajar a Buenos Aires para afinar los detalles con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol con el que aseguró tener una gran relación.

