Los 5 signos del zodiaco que pueden romper tu corazón este año

La mayoría de las personas quieren construir una historia de amor llena de romance, fidelidad y lealtad, pero no todos poseen la fortuna de un final feliz. ¿Cómo estar preparados en caso de un desamor? Si bien cada relación es diferente, la astrología puede ser una guía para saber qué esperar de los signos del zodiaco.

Según predicciones de este año, hay 5 signos que tienen más posibilidades de convertirse en los rompecorazones del zodiaco. Aunque no es una regla escrita, la energía planetaria que los acompañará este año no se ajustará con los planes románticos a largo plazo, por lo que podrían abandonarte de un momento a otro.

Lo peor de todo es que no tendrán el corazón para decírtelo suavemente. Lo harán sin miedo o remordimiento, por lo que si ves las siguientes señales de alarma en estos signos más vale prepararte para una desagradable sorpresa.

Al principio se enamorará tanto de ti como tú de él, pero su corazón no tendrá la paciencia para soportar los problemas típicos de una relación de pareja. En su defensa, este signo no tiene planes para dejar la soltería, solo quiere divertirse y te lo dirá sin miedo a lastimarte.

Capricornio trabajó duro el año pasado y comenzará a ver los frutos de sus esfuerzos este 2023. Esto significa que no tiene la cabeza en el amor y no se tocará el corazón para decírtelo fríamente. Es posible que te diga que no entras en sus planes ahora, y pese a que él mismo tengas dudas, no cambiará su carrera por una pareja.

En este año quiere vivir todo lo que no pudo este año, así que su corazón se enamorará tan rápido que no se dará tiempo para pensar en las consecuencias. Y es que querrá saltar de relación en relación y podría dejar las cosas sin concluir contigo. Cuando menos te des cuenta es posible que esté en brazos de otra persona; el consuelo es que no eres al único a quien se romperá su corazón.

Si de algo están seguros los Virgo este año es que no están como para soportar el drama de una pareja sentimental. Este signo de tierra puede alejarse de parejas demasiado emocionales este año, así que para conquistarlo hay que tener paciencia y darle su espacio, de lo contrario, no dudará en romperte el corazón.

Los Leo solteros no estarán listos para admitir lo que sienten con el corazón. A pesar de estar más dolidos que tú, decidirán abandonarte porque no se quieren dar la oportunidad de experimentar el amor abiertamente.

