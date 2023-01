Nike: el nuevo modelo de zapatos “Montreal Bagel” agotado desde su primer día en el mercado

En la ciudad canadiense de Montreal el bagel de sésamo es más que un panecillo, es parte de la cultura de esa ciudad franco-canadiense. Por eso Nike ha hecho lo suyo y desde hoy están en venta su nuevo diseño de ediciones especiales “Dunk Low, Montreal Bagel”: que imitan el estilo “recién horneado” de los famosos panes con agujero en el centro.

Los zapatos han sido descritos como un diseño fácil de combinar, “como un bagel” que va con todo. Se puede leer en la descripción del modelo en la página de la marca.

“Esta delicia de diseño te envuelve con los colores de los amantes de los carbohidratos, más una pizca de azul Montreal para un saludo extra a la ciudad de la belle province. Adornada con gráficos de semillas de sésamo y acabada con una suela de color chicle” Nike

El lanzamiento de este modelo fue anunciado hace unas semanas, pero es hasta este 17 de enero que salía a la venta. En las calles de Montreal se pudo apreciar desde el fin de semana, es decir 3 días antes, clientes haciendo línea frente a la tienda del centro de la ciudad bajo las acostumbradas nevadas en las que viven los canadienses. Todo para obtener esta edición especial de zapatilla de la Belle Province.

Sneakerheads in Montreal lined up during a snowstorm for the “Montreal Bagel” Nike Dunk Low! 😳🥶 pic.twitter.com/WdC1QVKRG5 — Nice Kicks (@nicekicks) January 17, 2023

La mala noticia es que ya aparecen “sold out” en la página de Nike, algo bastante usual con este modelo “Dunk Low” que la popular marca relanzó hace unos años y cuyas ediciones son limitadas. Esto sucedió prácticamente 5 minutos después de que se inicia la venta online.

Ahora toca a los fans buscar los “bagel shoes” en las páginas de reventa, en las que normalmente se aprecian casi a los 30 minutos de lanzarse al mercado y agotarse. Pero con un valor incluso por encima de $100 dólares al precio original.

El precio original de los zapatos Nike edición Montreal Bagel es de $120 dólares estadounidenses, como es el costo inicial de casi todos estos modelos de edición limitada de la Nike. Vienen en una caja especial y colorida en honor a la ciudad de Montreal, pero los zapatos son del color de un pan bagel de sésamo, con el logo de Nike en azul.

Actualmente el precio de reventa va entre los $150 dólares y los $298 dólares aproximadamente. Según lo que hemos visto en algunos usuarios de portales como eBay y StockX. Wait…. I know someone out there was checking stockx and seen the resell right? They chose to sit in that rather than just pay these prices? Alright. pic.twitter.com/1HwT8PBKdW— Livin_Nostalgically (@Derry609) January 17, 2023

Los diseños de Nike “Dunk low” debutaron en 1985 y tuvieron un relanzamiento exitoso en 2021. Para este 2023 se anuncian muchas ediciones limitadas y colaboraciones de estas zapatillas.

El bagel fue creado en la ciudad de Cracovia en Polonia y llegó a Montreal gracias a la comunidad judía de ese país que emigró a Canadá. Son tan famosos los panecillos con agujero en el medio, que se dice que son las mejores de Norteamérica incluso los neoyorquinos visitan Montreal y regresan a su ciudad con su paquete de bagels en mano.

