Nuevo golpe para George Santos, congresista republicano pide congelar sus fondos de campaña

A través de un comunicado de prensa, el representante republicano de Long Island, Nick LaLota, pidió al Departamento de Justicia (DOJ) así como a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que congelen las cuentas de campaña del representante republicano de Nueva York, George Santos, caído en desgracia por las múltiples afirmaciones falsas que fabricó sobre su pasado, su ascendencia y experiencia laboral.

“En la medida en que haya dinero real en la cuenta de campaña del congresista George Santos, los fondos deben ser congelados de inmediato por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o la Comisión Federal de elecciones“, expresó LaLota a través de un comunicado que compartió a través de su red social Twitter. “Si esas agencias federales necesitan más autoridad para hacerlo, tomaré la iniciativa”.

El republicano también expresó su preocupación de que George Santos pueda “drenar su cuenta de campaña” antes de que se concluyan múltiples investigaciones sobre las finanza de su campaña “el congresista Santos solicitó fondos de manera fraudulenta y no se le debe permitir vaciar su cuenta de campaña mientras múltiples autoridades investigan el mismo fraude que indujo estas contribuciones”.

Además, solicitó que el dieron mal habido sea devuelto a los contribuyentes que confiaron en él “después de que el congresista Santos reciba el debido proceso, como una investigación de ética de la Cámara o un proceso penal o ambos, los fondos deben devolverse a los contribuyentes a los que engañó. El Departamento de Justicia o la FEC deben actuar ahora par garantizar que haya algo que devolver a las víctimas de la estafa financiera de Santos“.

Santos se ha enfrentado al escrutinio público de sus finanzas. En 2022, donó $ 700.000 a su propia campaña que aparentemente provinieron de sus $ 750.000 que provenían de su empresa, la Organización Devolder, según su informe de divulgación más reciente. Pero solo dos años antes, durante su primera candidatura fallida al Congreso, informó que no tenía activos y que tenía un salario de $55.000.

LaLota no es el único que ha pedido “la cabeza” de Santos, sin embargo el novato del Congreso ha dicho que no renunciará al puesto a menos que las personas que votaron por él ahora le pidan que se vaya “fui elegido por 142.000 personas, hasta que las mismas 142.00 personas me digan que no me quiere… lo sabremos en dos años”.