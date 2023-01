Matt Gaetz sale en defensa de George Santos: “Embellecer el currículum no es un crimen” 

El republicano George Santos ha dado mucho de qué hablar por las múltiples mentiras que fabricó sobre su pasado, su ascendencia y experiencia laboral, al grado, de que le han pedido que deje el puesto por haber mentido al Congreso, petición que no está dispuesto a cumplir, al menos así se lo dejó en claro a su compañero partido Matt Gaetz.

En una entrevista durante el podcast War Room de Steve Bannon, Gaetz le dijo a Santos que ser no completamente honesto en el currículum “no es un delito”, echando por tierra todos los señalamientos que ha puesto sobre las cuerdas al político de 34 años desde hace algunas semanas.

“Vine aquí para servir a la gente, no a los políticos, ni a los líderes de los partidos y voy a hacer precisamente eso. Y he estado haciendo exactamente eso durante todas estas dos primeras semanas, ya sea votando por el orador o trabajando en la legislación en mi oficina”, le dijo Santos a su entrevistado. “Entonces, ya sabes, deseo lo mejor, todas sus opiniones, pero fui elegido por 142.000 personas, hasta que las mismas 142.00 personas me digan que no me quiere… lo sabremos en dos años”, añadió.

Gaetz le preguntó a Santos qué merece las 142.000 personas que votaron por él y respondió “se merecen a alguien que venga aquí, que pelee y que no se involucre con las tonterías mediáticas que estamos viendo”.

El hombre que votó por Trump en lugar de McCarthy para que fungiera como orador, le recordó a Santos que algunas personas no creen que deba estar ocupando un lugar en el Congreso por haber embellecido su currículum “algunos han dicho que no deberías estar sentado en comités por eso. Yo diría que si no sentáramos a personas en comités que embellecen sus currículums como candidatos al Congreso, probablemente no podríamos lograr un quórum en ningún de esos comités”.

Y más allá de juzgarlo o preguntarle por qué lo hizo, trató de entenderlo “embellecer el currículum de uno no es un delito. Francamente, es cómo mucha gente llega al Congreso. Y queremos que todos sean honestos”.