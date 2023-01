Un polémico Funko: ponen a la venta el coleccionable del Dibu Martínez con su gesto obsceno en el Mundial de Qatar 2022

El Dibu Martínez ha estado en el centro de la polémica luego de sus poco reservadas celebraciones en la ceremonia de premiación del Mundial de Qatar 2022. El gesto del argentino al recibir el trofeo como el mejor guardameta de la Copa del Mundo generó mucho revuelo en las redes sociales. Pero algunos emprendedores utilizaron este icónico gesto para generar ganancias a través de un Funko.

🏆🇦🇷 ¿Qué significa?



El portero de #Argentina Emiliano Dibu Martínez se colocó el trofeo de guante de oro en los genitales.



El gesto no fue bien recibiendo e incluso afirman que “arruinó la ceremonia de premiación” pic.twitter.com/gSCOGiqUf0 — Agencia de Noticias Infórmate y + (@InformateyMas) December 18, 2022

A través de las redes sociales se ha difundido la increíble venta de esta figurita coleccionable en tiendas virtuales. Algunas personas venden el archivo en tres dimensiones para que luego pueda ser impreso, mientras que otros venden el resultado final.

El gesto de Emiliano Martínez, criticado hasta por políticos franceses, no será olvidado con facilidad. La atajada en el último minuto de la prórroga del Mundial no vende tanto como el polémico gesto del Dibu con el trofeo en sus genitales. No deja de ser curioso que hasta ganancias se están generando a partir de la imagen del arquero del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. ¡AH NO BUENO!



Dibu Martínez en Funko 😱😱con modo celebración mundialista.



¿Qué les parece? #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/KyyKaCVmCp— W Deportes (@deportesWRADIO) January 16, 2023

¿Cuánto cuesta un Funko del Dibu Martínez?

La popular figurita coleccionable de Emiliano Martínez en el Mundial de Qatar 2022 está puesta a la venta en algunas tiendas virtuales de Argentina. Los precios van desde los $30 dólares hasta los $90 dólares. El “Dibu” Martínez y un Funko muy especial 🤪 pic.twitter.com/ba3JMdVrku— POSTADeportes (@POSTADeportes) January 15, 2023

