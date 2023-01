Francisca presume cómo juega con su nuevo cabello

Francisca presume en ‘Despierta América’ cómo juega con su nuevo cabello… Desde que tomó la decisión de ser libre de los prejuicios, dejar de castigar su pelo, con el que le hicieron y se hizo bullying desde pequeña, la presentadora descubrió una manera diferente de comenzar el día.

¿Cómo? Sabiendo qué le enseñará de nuevo su cabello, ese que se cortó el 5 de diciembre, en vivo, con la ayuda de su amigo Jomari Goyso, y con la intención de reconciliarse con ella misma y entender que su pelo rizado es tan o más bello que el lacio que se ha querido inventar todos estos años.

Como lo dijeron desde un principio, no se trató de un cambio de look, sino de quitar todo lo que había maltratado con los alisados y los productos que usaba desde los 11 años, y comenzar de nuevo, enamorarse poco a poco, y a medida que iba creciendo, de sus rizos.

“Uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo‘”, dijo Francisca en aquel momento.

Y así lo está haciendo, de como quedó aquel día a hoy su cabello fue cambiando y dejándole probar diferentes formas de entenderlo y hasta respetarlo. Como cuando decide estar un poco más al costado, con un crespo cayendo en su frente o del lado del sus orejas, o como hoy.

Francisca compartió en su cuenta de Instagram, que como ya le va creciendo le permite hacerse diferentes peinados. Esta mañana se puso unos pequeños arreglos a cada costado lo cual hizo un efecto que para muchos, incluida su compañera Jessi Rodríguez, se veía muy parecida a Halle Berry.

No es la primera vez que, desde que Francisca se hizo este corte, la comparan con una de las actrices más queridas y sexies de Hollywood como es Berry, no solo por como luce el cabello -aunque ahora Halle lo lleve rubio-, sino también por la forma de su rostro. Siendo ambas actrices, quién sabe si en algún momento la podemos ver trabajando juntas.

