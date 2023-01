La BBC se disculpa por sonidos sexuales durante una transmisión deportiva producto de una “broma”

La BBC se disculpó después de que sonidos sexuales interrumpieran la cobertura televisiva en vivo de la Copa FA del fútbol inglés en lo que ha sido calificado como una “broma”.

Durante el programa se escucharon gemidos mientras Gary Lineker presentaba el partido entre los Wolves y el Liverpool este martes.

Lineker trató de reírse de lo sucedido en el estadio Molineux de Wolverhampton junto a los expertos Paul Ince y Danny Murphy.

Highlights from tonights #facup clash between @Wolves and @LFC ⚽️

Thanks to @GaryLineker + @alanshearer + whoever taped that phone to the back of the set (it was deffo Danny Murphy) 👍#BBCFootball #MOTD #bbcsport #MatchoftheDay https://t.co/nOJ0i2ijZI pic.twitter.com/f7ddMhbhTo

