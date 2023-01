Madonna tiene en su casa una pintura que muchos consideraban como desaparecida

Madonna ha sido noticia esta semana por el anuncio de su gira Celebration, pero ahora se ha expuesto su afición a coleccionar obras de arte, ya que Brigitte Fouré, alcaldesa de Amiens, Francia, le pidió prestada la pintura “Diana y Endymion”, de Martin Langlois, que se perdió tras un bombardeo en 1918.

El cuadro al óleo se subastó en Nueva York en 1989; no se sabe si es el original o una copia fiel, pero Madonna pagó $1.3 millones de dólares por la obra, que fue detectada por un curador en 2015 al ver una fotografía de Madonna en su casa, publicada en la revista Paris Match.

Fouré está muy entusiasmada por exhibir la pintura al público y formalmente expuso sus motivos: “No cuestionamos de ninguna manera la adquisición legal que has realizado, pero somos candidatos a ser Capital Europea de la Cultura en 2028. Así que me gustaría que en esta ocasión, este año, pudieras prestarnos tu pintura”. Hasta el momento la reina del pop no ha dado a conocer su respuesta.

