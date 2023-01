Aumenta demanda de justicia para Keenan Anderson muerto tras impactos de arma paralizante del LAPD

Las protestas y demandas de justicia por la muerte de un maestro de apenas 31 años, ocurrida el 3 de enero, luego de que oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) le dispararon repetidamente con una pistola de choques eléctricos Taser, crecen cada día.

Diversos grupos han llamado a poner nuevos límites al uso de las pistolas paralizantes Taser por parte de los oficiales del LAPD; y han pedido la renuncia del jefe del LAPD, Michel Moore, y concretamente a la alcaldesa Karen Bass le han solicitado no refrendarlo en el cargo por un segundo periodo.

Keenan Anderson, murió en el hospital, alrededor de tres horas y media después de ser impactado por la policía. Aunque la causa de su muerte aún no se ha definido, se presume que fue un paro cardíaco tras recibir los impactos de la pistola Taser durante 42 segundos.

Anderson, sobrino de la cofundadora de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, estaba de visita en Los Ángeles, ya que era residente de Washington, D. C. cuando fue detenido por un oficial del LAPD en motocicleta a quien la gente alertó de un accidente de tráfico.

Cuando Anderson no acató las órdenes de un oficial, y oponía resistencia a dejarse poner las esposas, un policía le aplicó 6 disparos del arma Taser. En su agonía, Anderson suplicaba por ayuda.

En una petición para recaudar firmas para la remoción del jefe del LAPD, Color of Change en coordinación con Black Lives Matter-Los Ángeles lamentan que después de que Anderson, pidió ayuda a la policía, fuera tratado como un criminal.

“Fue perseguido, puesto de cara contra el pavimento y repetidamente paralizado por una Taser por el Departamento de Policía de Los Ángeles mientras suplicaba por su vida”.

Dijeron que la muerte de Anderson es la tercera este año en manos del LAPD.

“Cada víctima necesita ayuda, no la clase de violencia con la que el LAPD responde. A Keenan le dieron 50,000 choques de voltios con cada uso de la Taser”.

Dejaron en claro que Keenan debía estar vivo ahora. “Su hijo de 6 años crecerá sin su padre. No podemos permitir que la violencia policiaca continúe matando a nuestros seres queridos y destruyendo familias y comunidades”.

Entre las demandas planteadas destacan remover al jefe del LAPD, Moore, quitar a la policía del tráfico, la salud mental, escuelas, parques y viviendas; restringir el uso de las pistolas paralizantes; entregar el video no editado de la muerte de Keenan y poner fin a la inmunidad de los policías.

El abogado en derechos humanos, Qasim Rashid publicó en Twitter: “Incluso si miras cruelmente a Keenan Anderson de la peor manera posible al afirmar que estaba drogado, era errático, causó un accidente, intentó robar un auto, huyó. Nada de eso justifica disparar 7 veces con un arma Taser a un hombre desarmado hasta el punto de un paro cardíaco”.

Al darse a conocer al público el video de los disparos eléctricos contra Anderson tomados por las cámaras corporales de los oficiales, el jefe Michel Moore dijo que no hay límite en la cantidad de veces que se puede usar una Taser en una situación particular y que las acciones deben ser razonables dada la totalidad de las circunstancias.

La concejal Eunisses Hernández emitió un comunicado en el que condena los asesinatos de Takar Smith, Keenan Anderson y Oscar Sánchez a manos de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles.

“Las imágenes de la cámara corporal son espantosas y profundamente inquietantes. Estoy devastada por las familias y seres queridos de Takar Smith, Keenan Anderson y Oscar Sanchez, y estoy indignada por nuestra ciudad. No podemos seguir permitiendo esta pérdida de vidas violenta e innecesaria a manos de los policías”.

Dijo que ya no podemos apartar la mirada de esta crisis en nuestro sistema policial, y ya es hora de que establezcamos respuestas permanentes, que afirmen la vida y den prioridad a la atención a las crisis de salud mental que realmente mejoren la seguridad del público y aborden las causas fundamentales del daño.

“Takar, Keenan y Oscar se merecían esa atención. Se merecían vidas largas y plenas. Y si bien no puede haber verdadera justicia por una vida robada, puede —y debe— haber rendición de cuentas. Los oficiales responsables de las muertes de Takar, Keenan y Oscar deben ser despedidos”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass dijo que tiene graves preocupaciones sobre el perturbador video que muestra los últimos momentos de Anderson.

“Una investigación completa está en camino, y he suplicado para que sea transparente y nos lleve hacia la verdad y la responsabilidad”.

Dijo que los oficiales involucrados deben ser suspendidos de inmediato.

“Sin importar lo que las investigaciones determinen, la necesidad urgente de un cambio es clara. Tenemos que reducir el uso de la fuerza en general. No tengo tolerancia en absoluto por la fuerza excesiva”.

Y destacó que debemos atender la crisis de salud mental a la que se le ha permitido crecer, descomponerse y que ha causado demasiado daño a los angelinos, sus familias y a las comunidades.

“Como una exprofesional del cuidado de salud, me mortifica mucho que los expertos en salud mental no hayan sido llamados, aún cuando hay una historia documentada de la crisis de salud mental. Cuando no hay un riesgo inmediato para otros y alguien experimenta una crisis de salud mental, los policías no deben ser los primeros en ser llamados”.

Agregó que es tiempo de implementar y acelerar reformas probadas universalmente dentro del LAPD; y de que este departamento sea lo más transparente y rápido posible.La familia de Keenan Anderson abrió una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos y pagar por sus gastos funerarios: https://www.gofundme.com/f/funeral-memorial-cost-for-keenan-anderson