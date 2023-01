EE.UU. rechaza solicitud de Ucrania y afirma que “No tiene sentido” entregar tanques Abrams

El Pentágono aseguró este jueves que no tiene sentido que Estados Unidos mande ahora tanques Abrams a Ucrania, como habría solicitado Alemania a cambio de aportar los carros de combate Leopard 2.

La subsecretaria de Prensa del Departamento de Defensa de EE.UU., Sabrina Singh, dijo que se trata de un tema de mantenimiento.

Los Abrams son tanques “que requieren de combustible para aviones, mientras que los Leopard y los Challenger (tanques británicos que van a enviarse a Ucrania) tienen un motor diferente, necesitan diésel, son un poco más fáciles de mantener”, detalló Singh, que aseguró que tanto los blindados alemanes como los británicos pueden maniobrar en “grandes porciones de territorio” antes de repostar.

The DOD signaled the US isn't ready to commit Abrams tanks to Ukraine—a condition Germany has reportedly made for approving sending German-made Leopard tanks—“It doesn’t make sense to provide it to the Ukrainians at this moment,” DOD's Sabrina Singh said https://t.co/nKI1x6fVUd

— Shannon Vavra (@shanvav) January 19, 2023