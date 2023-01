Tigres UANL vs Xolos: ¿Cómo ver al conjunto de Diego Cocca ante Tijuana en Estados Unidos?

Tigres UANL se encuentran reforzados para el Clausura 2023 de la Liga MX pues el conjunto felino realizó la contratación del delantero argentino Nicolás Ibáñez, quien será el socio ideal de André Pierre Gignac. Ahora, ambos delanteros visitarán este sábado en la tercera jornada del torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano a los Xolos de Tijuana, en un partido en el que se pretenden confirmar como los líderes del campeonato.

Los felinos del entrenador argentino Diego Cocca rompieron una vez más el mercado al fichar a Ibáñez, el goleador del balompié mexicano del año pasado, que se unió a la contratación del uruguayo Fernando Gorriarán.

En el actual torneo mexicano, Tigres es el único equipo con marca perfecta, pues logró derrotar por 0-3 al Santos Laguna en la primera jornada y por 4-1 al campeón Pachuca, en la segunda, esto motivado a la buena actuación del francés y a su guardameta argentino Nahuel Guzmán.

Por otro lado, Xolos llega a este partido tras empatar el primer encuentro 1-1 ante Cruz Azul y posteriormente cayó goleado 3-0 ante Bravos de Juárez en condición de visitante.

Horarios y como ver Tigres vs Xolos en Estados Unidos

El duelo está pautado para el venidero viernes 20 de enero en el Estadio Caliente, en Tijuana, y comenzará a rodar el balón a las 10:10 PM ET, 06:10 ET. Además, otro punto que debemos saber es que para poder ver el encuentro entre Tigres vs. Xolos en Estados Unidos deberemos usar los servicios de ESPN.

