Andre Schürrle, de campeón del mundo en Brasil 2014 a recorrer montañas de nieve sin camisa a -19 grados

Andre Schürrle es un recordado ex futbolista alemán que ganó el Mundial Brasil 2014 y además decidió retirarse de las canchas con tan solo 29 años de edad. Ante esta realidad, el deportista hoy de 32 años, se dedica a retos impresionantes como lo ha sido el último en el que ha decidido atravesar una montaña de nieve y hielo sin camisa y con el torso desnudo.

“Lo más duro mental y físicamente que he hecho. En los últimos minutos no podía sentir nada y tuve que encontrar algo muy dentro de mí para seguir adelante. Una experiencia que nunca olvidaré“, escribió el ex futbolista alemán a través de su cuenta en Instagram, mostrando al mundo el resultado de su reto.

Andre Schürrle completó el Método Wim Hof

Sin duda alguna que Schürrle demostró sus excelentes condiciones físicas al poner a prueba su cuerpo en una gesta heróica de -19 grados bajo cero con el torso desnudo. “La temperatura era de -19 grados, el viento soplaba a 100 kilómetros por hora directamente en nuestras caras, nevaba y llovía. Aprendí que mi cuerpo es más fuerte de lo que pensaba“, explicó a través de sus redes sociales.

Este reto que asumió el campeón del mundo tiene que ver con el Método Wim Hof, el cual tiene que ver con que mediante métodos de respiración y concentración pueda el cuerpo tolerar temperaturas extremas. Entre los desafíos que se practican con este deporte extremo, están el hecho de que una persona esté sumergida en agua helada durante horas sin ser afectada por su termostato corporal, también podría estar el hecho de correr un maratón en el desierto sin tomar ni una gota de agua hasta el final.

Cabe destacar que Andre Schürrle llegó hasta Sniezka, el punto más alto de República Checa con 1.603 metros sobre el nivel del mar.

Las razones del retiro del fútbol de Andre Schürrle

Andre Schürrle jugó en importantes clubes de Alemania, Inglaterra y Rusia como lo son el Mainz, Bayern Leverkusen, Chelsea, Wolfsburgo, Fulham, Spartak Moscú y Borussia Dortmund; también es recordado por levantar la Copa del Mundo con Alemania en Brasil 2014 y en donde marcó par de goles para su equipo en la histórica gleada de 7-1 sobre Brasil en el estadio Mineirao.

“No necesito más aplausos“, fue la frase con la que Schürrle informó sobre la decisión de su pronto retiro del deporte rey. “Los bajos se convirtieron en más bajos y los altos cada vez son más escasos“, señaló el nacido en Ludwigshafen.

De esta manera el alemán de 32 años de edad parece haber encontrado su rumbo fuera de las canchas y no se muestra de ninguna manera arrepentido por su decisión, por el contrario, con este reto demuestra estar viviendo una vida a plenitud y con importantes retos.

También te puede interesar

. El insólito caso de Jerome Sinclair, de ser una promesa del fútbol inglés a vender pollo frito

. Joven portero portugués sorprende al mundo por su juego con los pies y completa una salida impresionante desde su arco (Video)

. El brasileño Douglas Costa del LA Galaxy muestra sus dotes de regateador en una cancha de fútbol callejero en su país (Video)