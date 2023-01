Después de 500 años, científicos resuelven misterio sobre un experimento de Da Vinci

Hay miles de misterios que no ha podido resolver la humanidad, ni siquiera través de la ciencia, uno de ellos era un experimento realizado por Leonardo da Vinci hace más de cinco siglos, que ahora fue resuelto por dos investigadores.

La “paradoja de las burbujas de aire de Leonardo da Vinci”, que se refiere a las burbujas de aire que se mueven en espiral o zigzag en su camino hacia la superficie del agua, en lugar de subir en línea recta, había permanecido sin respuesta, hasta ahora.

Durante siglos, los científicos habían intentado explicar por qué ocurre esto, sin éxito. Pero hace unos días investigadores de la Universidad de Sevilla (España) y de la Universidad de Bristol (Inglaterra) aseguraron tener una respuesta científica para ese fenómeno.

Los profesores Miguel Ángel Herrada, de la Universidad de Sevilla, y Jens G. Eggers, de la Universidad de Bristol, han descubierto un mecanismo para explicar el movimiento inestable de las burbujas que se elevan en el agua, en una investigación publicada en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

“Los autores de este nuevo trabajo han desarrollado una técnica de discretización numérica para caracterizar con precisión la interfaz aire-agua de la burbuja, lo que les permite simular su movimiento y explorar su estabilidad”, explica la Universidad de Sevilla en un comunicado.

En la investigación se explica que sus simulaciones se ajustan perfectamente a las mediciones de alta precisión del movimiento inestable de las burbujas y muestran que éstas se desvían de una trayectoria recta en el agua cuando su radio esférico supera los 0,926 milímetros, un resultado dentro del 2% de los valores experimentales obtenidos con agua ultrapura en los años 90.

La explicación esperada por 500 años

Lo que descubrieron los científicos es que cuando las burbujas de aire alcanzan un radio determinado se ven forzadas a seguir trayectorias nuevas e inestables. Esto ocurre debido a la interacción entre el flujo de agua y la sutil desintegración de sus formas.

Los investigadores proponen un mecanismo para la inestabilidad de la trayectoria de las burbujas según el cual la inclinación periódica de la burbuja modifica su curvatura, lo que afecta a la velocidad ascendente y provoca un bamboleo en la trayectoria de la burbuja, inclinando hacia arriba el lado de la burbuja cuya curvatura ha aumentado.

“Entonces, a medida que el fluido se mueve más rápido y la presión del fluido cae alrededor de la superficie de alta curvatura, el desequilibrio de presión devuelve la burbuja a su posición original, reiniciando el ciclo periódico”, explican los autores en el estudio.

