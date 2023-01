Papá trans quedó embarazado durante su transición de cambio de sexo después de una aventura de una noche

Un padre transgénero de 36 años, nativo de Seattle y quien se identifica como no binario ha documentado cómo “aprovechó los órganos del cuerpo con los que nacío” para dar a luz después de una aventura de una noche durante su transición médica de cambio de sexo.

Danny Wakefield se declaró transmasculino, una persona asignada como mujer al nacer, pero quien se identifica con la masculinidad, cuando tenía 25 años, recibió tratamiento con testosterona durante nueve años y se sometió a una mastectomía doble en Florida durante su transición.

“Aunque me identifico como transmasculino en lugar de hombre, la gente a menudo me lee como un hombre gay cisgénero. Así que soy consciente de que vivir en mi identidad como una persona transmasculina me hace más visible”, escribió Wakefield en un artículo de 2020 para Newsweek.

En abril de ese año, Wakefield descubrió que estaba embarazado, durante un contagio con COVID-19, después de una aventura de una noche con un hombre no identificado.

Como resultado de esa aventura nació Wilder en 2020, cuyo género no fue identificado por Wakefield.

“He sabido durante toda mi vida que quería tener hijos y sabía antes de hacer la transición que me gustaría tener al menos un hijo”, escribió.

“A menudo, cuando las personas están en transición, pueden congelar sus óvulos. También pensé en cómo alimentaría a mi bebé cuando me hiciera la doble mastectomía, esas pequeñas decisiones había que tomarlas y no me arrepiento ni un poco”, dijo.

“No creo que estaría aquí con Wilder si no me hubiera cuidado y honrado mi identidad en ese entonces”, agregó.

Wakefield detalló cómo fue estar embarazado durante la pandemia, que lo mantuvo en casa en lugar de salir en público con regularidad, lo que “hubiera sido bastante diferente”.

“A pesar de la enfermedad, fue la experiencia más hermosa que he tenido. Me he enamorado de mi cuerpo de formas que nunca antes había experimentado”, agregó.

Wakefield, quien también es un adicto en recuperación, ha acumulado más de un millón de seguidores en las redes sociales mientras documenta su trayectoria como padre en el sitio web “Danny the Trans Dad” y en las cuentas de Instagram y TikTok con el mismo nombre.

“El hecho de que no me sienta como una mujer no significa que no pueda aprovechar los órganos del cuerpo con los que nací”, dijo el padre en un clip de TikTok.

En otra, se le ve frotándose su gran barriga.

“Nací con útero y el mundo dijo que era una niña, pero no soy una niña”, escribió.

“Yo tampoco soy un chico. ¡Soy no binario! Tengo el sistema reproductivo que me permite cargar y dar a luz a un niño, así que eso fue lo que hice. Los hombres trans y las personas no binarias también dan a luz”.

Wakefield le dijo a Yahoo Life que se encontraron con “risitas disimuladas” de las enfermeras, así como con “dudas, incredulidad y falta de conocimiento” de médicos mal equipados para atender sus necesidades.

“En un caso, tomó una hora y media lograr que me trataran porque no creían que estaba embarazado”, dijo Wakefield al medio.

“Los médicos y las enfermeras hablaban en voz baja entre ellos, haciéndose preguntas sobre mí, en lugar de preguntarme directamente a mí, el paciente que está sentado justo frente a ellos”, agregó.

La Dra. Juno Obedin-Maliver, profesora asistente en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, dijo que historias como la de Wakefield son frecuentes.

Obedin-Maliver le dijo a Yahoo Life que el establecimiento médico, y la sociedad en general, tiene poco conocimiento sobre el embarazo en la población masculina trans.

“Crecemos en un mundo con libros, desde preescolar en adelante, que hasta hace muy poco no imaginaban ni representaban realmente la diversidad de las comunidades tal como son”, dijo la doctora a Yahoo Life.

“Ninguno de nuestros sistemas ha sido diseñado para delinear la diferencia entre el género de alguien y la capacidad de embarazo de alguien”.

Pero Obedin-Maliver dijo que eso está cambiando lentamente en medio de una creciente demanda de pacientes trans.