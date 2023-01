YouTuber con personalidad múltiple anuncia que planea realizar una eutanasia asistida

Algunas enfermedades son tan dolorosas y afectan tanto que algunas personas preferirían morir antes que seguir padeciéndolas, tal es el caso de una joven YouTuber francesa que quiere recurrir a la eutanasia para acabar con su problema de personalidad múltiple y el acoso en internet.

Una exitosa YouTuber de 23 años conocida como Olympe conmocionó recientemente a toda Francia al anunciar que planea someterse a un suicidio asistido para tratar su trastorno de identidad disociativo (TID), que le ha afectado enormemente durante toda su vida.

A través de unos videos en Instagram, Olympe, cuyo verdadero nombre es Lily, anunció su intención de someterse a una eutanasia asistida en Bélgica a finales de 2023.

“Es mi vida, es una decisión difícil que he tenido que tomar”, expresó la joven YouTuber. “Aunque soy una persona muy resistente, tengo mis límites como cualquier humano, y mis límites han sido llevados al límite durante años. Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esta es la solución (el suicidio asistido) y no le deseo a nadie en esta tierra que tenga un solo día para pensar en ello”, agregó.

De acuerdo con el medio francés Purepeople, hace un año, la influencer reveló que padecía TID en el programa Ça commence aujourd’hui presentado por Faustine Bollaert en France 2 e hizo que mucha gente conociera la enfermedad que padece a través de su entrevista y también de su plataforma.

Tras abrir su canal de YouTube en enero de 2020, Olympe lleva tres años compartiendo su día a día como persona con TID y ya cuenta con más de 250.000 suscriptores que siguen sus aventuras.

Las razones para pensar en el suicidio

Los traumas ligados a su infancia estuvieron en el origen de su TDI, este pasado oscuro del que le cuesta desprenderse explicaría su voluntad de acabar con su vida. Sin embargo, también hay otros motivos que la han hecho pensar en el suicidio.

En uno de los mensajes recientemente publicados en Instagram, también confiesa que una de las causas de esta decisión son los numerosos comentarios de odio que recibe. “Hace un tiempo una youtuber americana se suicidó y de repente tenía un montón de fans mientras la acosaban en las redes…. Y no. Los hashtags de ‘Yo soy el Olimpo’ y los emojis de palomas en mi zona de comentarios no me harán volver”, dijo.

Además de lidiar con traumas anteriores, Olympe ha tenido que enfrentarse a los trolls de Internet que la han acosado a diario y han tomado su experiencia y su vida para convertirlas en tema de debate en las redes sociales.

Sin embargo, la YouTuber deja claro que no es una persona inamovible. Todavía quiere experimentar muchas cosas antes de terminar con su vida, por eso quiere hacerlo a finales de 2023, lo que le da tiempo para pensar.

También podría interesarte:

Bloguera de salud mental británica falleció luego de tomar un veneno que ordenó desde Rusia

El polémico plan de Canadá para expandir el acceso a la eutanasia a las personas con enfermedades mentales