Las mejores frutas para que los diabéticos coman por la noche

Las frutas siempre se han considerado un complemento indispensable para una alimentación balanceada y saludable, en su mayoría poseen vitaminas, minerales, fibra, tienen un gran aporte de agua y son antioxidantes, además de un sinfín de propiedades que ayudan a regular el tracto intestinal, previenen de enfermedades cardiovasculares, regulan el sueño y el azúcar en sangre.

Por esa razón, los especialistas de la salud recomiendan aprovechar todos los beneficios que ofrece la fruta, sobre todo para las personas con diabetes, las cuales deben tener una dieta restrictiva, ya que deben controlar la glucosa en la sangre.

Es importante que las personas con diabetes, sepan elegir muy bien, ya que las frutas contienen un azúcar natural llamado fructosa, que también se produce en la miel. Aunque pueden consumirla deben tener mucho cuidado en cuanto a las porciones porque genera resistencia a la insulina.

Un estudio publicado por el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de la Sociedad Endocrina americana, reveló que las personas que consumían al menos la mitad de la fruta todos los días tenían un 36% menos probabilidad de tener diabetes tipo II. Sin embargo, esto no aplicaba para la ingesta del zumo de la misma fruta, ya que no se lograba obtener todos los beneficios de comerla entera, por ejemplo la fibra.

¿Qué frutas pueden comer los diabéticos?

Durante la noche, es importante controlar los niveles de azúcar en sangre, por lo tanto, los diabéticos deben consumir alimentos de índice glucémico bajo, no sólo para tener un buen descanso, sino para evitar las fluctuaciones de azúcar en el torrente sanguíneo.

No se trata de hacer restricción entre los tipos de fruta, sino en la cantidad de la misma, por ejemplo por muchos años se creía que los diabéticos no podían consumir plátano debido a la cantidad de hidrato de carbono que contiene, sin embargo expertos señalan que, con una porción moderada no pasa nada.

Las mejores frutas para los diabéticos son: fresas, mora, mandarina, pera, manzana, arándanos Kiwi, naranja, durazno, ciruela y melón. Hay que tener en consideración que, los diabéticos siempre deben acompañar las frutas con las comidas principales, ya que esto ayudará a que las grasas, proteínas y macronutrientes de los alimentos reduzcan la velocidad con la que se procesa la fructuosa en la sangre.

