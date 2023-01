Erling Halaand mete hat-trick al Wolverhampton e impone varios récords en la Premier League

El Manchester City derrotó 3-0 al Wolverhampton con tres goles del noruego Erling Haaland que rompió varios récord y aún no va la mitad de temporada en la Premier League.

Con sus tres goles este sábado, el delantero noruego se convirtió en el jugador que más tantos ha marcado en el Etihad Stadium en una temporada en la Premier League. El récord era de Sergio Agüero en la temporada 2011.2012 con 16 goles en su estadio.

Haaland llegó a 18 goles en casa, 25 en total en la Premier League en 19 partidos disputados. El noruego es el líder de la tabla de goleadores por 10 goles de diferencia a Harry Kane, quien suma 15 anotaciones.

Además, el futbolista nacido en Leeds hace 22 años, logró ante el Wolverhampton su cuarto triplete en la Premier en los 19 encuentros que ha disputado. Es el jugador que menos tiempo ha necesitado en lograr cuatro hat tricks. Adelantó al neerlandés Ruud Van Nistelrooy que necesitó 65 encuentros para lograr tres tantos en cuatro partidos.

Este fue el cuarto hat-trick de Haaland en lo que va de temporada. También es el jugador que menos partidos necesitó para llegar a los 25 goles. El noruego lo hizo en 19 encuentros, por encima de Kevin Phillips quien llegó a 25 anotaciones en 26 partidos.



Entre todas las competiciones, Haaland suma 31 goles. A los veinticinco de la Premier se unen cinco en la Liga de Campeones y uno en la Copa de la Liga inglesa.

El delantero Haaland necesita 14 goles más para empatar el récord de goles de la Premier League de Andy Cole en el Manchester United con 34 dianas. Restan 18 jornadas, por lo que el noruego tendrá la oportunidad para ser el nuevo jugador con más goles en una misma temporada de la liga inglesa.