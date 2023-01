Mick Jagger publica su primer video de TikTok, mostrándose emocionado

Mick Jagger cuenta desde hace años con su cuenta oficial de Instagram, pero ahora ha debutado en la plataforma TikTok, con un video que hasta el momento lleva más de nueve millones de reproducciones y en el que aparece diciendo: “Hola TikTok, nos hemos unido a tu mundo. Puedes seguirnos. Estoy muy emocionado de ver lo que crean con nuestra música”, todo con el éxito del grupo “Sympathy for the devil” como fondo musical.

@jagger Hello Tik Tok ! Follow & create @The Rolling Stones … Also check out our guest playlist on the sounds page or at the link in bio for all the hits… #therollingstones ♬ Sympathy For The Devil – The Rolling Stones

Lanzando un reto a sus seguidores en esa red social el cantante británico -lider de la banda The Rolling Stones– publicó otro clip que lo muestra en múltiples conciertos, bailando al ritmo del clásico “Start me up”. El mensaje que escribió como complemento fue: “Si me pones en marcha, nunca me detendré”.

The Rolling Stones se encuentran grabando un nuevo álbum, que saldrá a la venta este verano; también planean hacer una gira, pero mientras tanto también han comenzado a publicar en TikTok, acumulando hasta el momento más de 230,000 seguidores. @therollingstones Time to move like the Stones… we’ll be sharing some of your creations. Show us at #TheRollingStones #MickJagger #KeithRichards ♬ Start Me Up – The Rolling Stones

