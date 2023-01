“Me daban constantes golpes y me lanzaban plátanos”: Lewis Hamilton reveló su triste pasado por culpa del racismo

Lewis Hamilton es uno de los grandes pilotos de la Fórmula Uno que quedará enmarcado en la historia. El británico despuntó en su carrera a bordo de un Mercedes AMG F1 Petronas. El éxito ha acompañado a Hamilton desde sus inicios en los motores, pero en su vida personal tuvo que aguantar golpes y humillaciones por culpa del racismo.

“A los seis años ya sufría acoso escolar. En ese colegio yo era uno de los tres niños de color y los niños más mayores, más fuertes, me acosaban“, reveló Hamilton en un podcast con Jay Shetty.

El siete veces campeón mundial recordó algunas de aquellas escenas que marcaron su infancia por culpa de los maltratos y humillaciones recibidos. “Me daban constantes golpes, me lanzaban cosas, como plátanos y la gente que utilizaba la palabra con ‘n’ (nigger), tan tranquila. La gente te llama mulato y no sabes dónde encajas. Fue difícil para mí”, relató.

Lewis Hamilton y su futuro en la Fórmula Uno

El piloto de Mercedes acumula más de 100 Poles Position, más de 4,000 puntos en la máxima categoría del automovilismo sin dejar atrás sus siete campeonatos mundiales. Lewis Hamilton es una leyenda viviente que no contempla todavía el retiro.

“Llevo 30 años haciéndolo. Cuando dejas de hacerlo, ¿qué va a ser igual? Nada va a igualar estar en un circuito, estar en una carrera, estar en la cima de este deporte y estar al frente de la parrilla y esa emoción que siento con ello (…) Cuando me retire habrá un gran vacío, así que estoy intentando centrarme y encontrar cosas que puedan reemplazarlo y que sean igual de gratificantes“, concluyó. 🏆 103 wins

⏱ 103 pole positions

🏅 191 podiums

⚡ 61 fastest laps

🔥 19 hat tricks

🔢 4,405.5 points



The @LewisHamilton story continues in 2023… pic.twitter.com/ozaItX2Gid— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 20, 2023

