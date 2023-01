Telescopio James Webb obtiene la mejor imagen de los “hielos más profundos y fríos” del espacio

Un equipo de investigadores ha explorado con el telescopio espacial “James Webb” una nube molecular situada a unos 600 años luz de la Tierra, hallando especies moleculares que forman los “ladrillos de la vida” en una región de nubes heladas del espacio profundo.

Según anunció el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) de Garching, además de moléculas de hielo simples como el agua, existen formas congeladas de moléculas como el dióxido de carbono, el amoníaco y el metano, hasta llegar a la compleja molécula orgánica metanol.

We’re not talking ice cubes: This molecular cloud is so cold and dark that various molecules have frozen onto grains of dust inside. Webb’s data proves for the first time that molecules more complex than methanol can form in the icy depths of such clouds before stars are born.

