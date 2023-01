VIDEO: Destructivo tornado en Houston causa decenas de daños y derriba líneas eléctricas

Un poderoso sistema de tormentas apuntó a la costa del Golfo el martes, generando un tornado que causó daños al este de Houston.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una emergencia de tornado para esa área, advirtiendo que un “tornado grande, extremadamente peligroso y potencialmente mortal” estaba en tierra el martes por la tarde y se dirigía hacia Baytown, a unas 25 millas al este de Houston.

Hubo líneas eléctricas caídas y daños a hogares y negocios en Baytown, pero no hubo informes de lesiones graves, dijo el portavoz de Baytown, Jason Calder.

Las imágenes de la estación de televisión de Houston KTRK mostraron daños en edificios y líneas eléctricas en Pasadena, una ciudad al sureste de Houston. No hubo informes inmediatos de heridos.

El sitio web PowerOutage.us, que recopila datos de cortes de energía en vivo de las empresas de servicios públicos en los Estados Unidos, informó que alrededor de 123,000 clientes de Texas se quedaron sin energía el martes por la tarde, principalmente en el área de Houston y los condados circundantes.

Fue el comienzo de lo que se espera sea un día tormentoso a lo largo de la Costa del Golfo. El Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma, dijo que las áreas a lo largo de la costa desde Houston hasta Florida Panhandle podrían ver tornados, fuertes vientos y granizo el martes.

El daño estructural de un posible tornado en Pasadena es "catastrófico", según el jefe de la Policía local, Josh Bruegger;"En mis 25 años aquí, este es probablemente el peor daño que he visto".



Hasta el momento, solo se ha informado de una persona lesionada en la ciudad, dijo el alcalde Jeff Wagner, pero “hemos visto muchos daños. Hemos visto edificios que se han derrumbado”.

El jefe de policía dijo que la limpieza requerirá mucho trabajo. “Durante los próximos días, vamos a tener las manos ocupadas

Distritos escolares del área anunciaron cambios en sus horarios este martes. Algunos han anunciado cancelaciones de actividades extracurriculares, otros han resguardado a estudiantes, maestros y personal de los planteles.

