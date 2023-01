Brendon Urie anuncia el final de la banda Panic! At The Disco

Foto: Carlos Alvarez for MTV / Getty Images

El cantante estadounidense Brendon Urie publicó un mensaje en Instagram para informar que la banda Panic! At The Disco terminará en marzo, cuando concluya su gira por Europa para promover su más reciente álbum Viva Las Vengeance.

En la publicación Urie, de 35 años, comentó que su decisión se debe en gran parte al nacimiento de su primer hijo: “A veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído que… ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con ello Panic! At The Disco ya no existirá”.

Brendon también aprovechó para agradecer a sus fans, que le han mostrado su apoyo a lo largo de casi dos décadas: “Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años…Ya sea que hayan estado aquí desde el principio o recién nos hayan encontrado, ha sido un placer no sólo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Tengo muchas ganas de verlos a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos”.

Formado en 2004 Panic! At The Disco originalmente fue un cuarteto, después un dueto y finalmente Urie trabajando con varios músicos para apoyarlo en los conciertos y en las grabaciones. A partir de 2011 las ventas de sus álbumes fueron moderadas, pero Brendon obtuvo un resurgimiento a nivel mundial en 2018 gracias al sencillo “High hopes”, que llegó al cuarto lugar de la lista Hot 100 de Billboard.

