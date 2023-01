Premios Oscar 2023: Ana de Armas reacciona a su nominación por Mejor Actriz

Ana de Armas hizo historia al convertirse en la primera actriz cubana en ser nominada al Oscar gracias a su interpretación de ‘Marilyn Monroe’ en la película “Blonde”. Y, con mucha anticipación, el público aguardó su reacción ante tal honor, ¡aquí te contamos los detalles!

La primera vez que la histrionisa se pronunció al respecto se dio a través de su cuenta oficial en Instagram, donde en un carrusel de imágenes hizo palpable su emoción y orgullo ante la buena noticia.

“¡Guau! Estoy en la luna. Gracias por todo su amor y apoyo, por todos su mensajes, llamadas y videos. ¡Mi corazón nunca ha estado más lleno! Qué día tan increíble, qué honor. Gracias a la Academia por hacer realidad este sueño”, escribió Ana de Armas para acompañar la foto en la que se lee su nombre junto al de las otras actrices nominadas.

Dentro de la categoría ‘Mejor actriz’, la famosa de 34 años compite contra gigantes de la actuación como: Cate Blanchett por la cinta “TÁR”, Andrea Riseborough por “To Leslie”, Michelle Williams en “The Fablemans” y Michelle Yeoh por “Everything everywhere all at once”.

Con esta nominación, la cubana demostró que sin importar las opiniones divididas con respecto a la cinta “Blonde”, sus interpretación de Marilyn Monroe rindió frutos.

Recordemos que la propia Ana de Armas confesó que su intención no era replicar exactamente a Monroe, sino proyectar su lado más emocional: “Mi trabajo no era imitarla. Estaba interesada en sus sentimientos, en su viaje vital, en sus inseguridades y en su voz, en el sentido de que ella realmente no tenía una”, reveló en una entrevista con L’Officiel.

